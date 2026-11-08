Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, BXH mới nhất: Arsenal bỏ xa Man City

Cuộc đua Ngoại hạng Anh 2026/27 đang có bước ngoặt đáng chú ý sau loạt trận ngày 7/11. Arsenal vượt qua Hull City 1-0 để nâng tổng điểm lên 27, trong khi Manchester City bất ngờ thua Nottingham Forest 1-3 và đã bị nhà đương kim vô địch bỏ cách 6 điểm.

Đáng chú ý hơn, đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Man City tại Premier League. Brighton, Chelsea và Liverpool chưa thi đấu vòng 10 nên vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí trong loạt trận tối 8/11.

Hình minh họa.

Kết quả Ngoại hạng Anh mới nhất

Arsenal phải chờ đến phút 72 mới có bàn thắng của Martin Odegaard trước Hull City, nhưng 3 điểm này giúp Pháo thủ có 27 điểm sau 10 vòng, cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất của họ tại Premier League sau cùng số trận.

Trong khi đó, Nottingham Forest tạo cú sốc lớn khi đánh bại Man City 3-1. Jair Cunha mở tỷ số, Liam Delap lập cú đúp giúp đội chủ nhà thoát khỏi nhóm xuống hạng, đồng thời đẩy Man City vào chuỗi ba thất bại liên tiếp tại giải quốc nội.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 8/11/2026

Lịch trên được quy đổi từ giờ GMT sang giờ Việt Nam. Sau loạt trận tối 8/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh sẽ khép lại trước quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia.

MU - Aston Villa: Quỷ đỏ cần thắng để thoát nhóm xuống hạng

Manchester United bước vào trận đấu lúc 23h30 với áp lực rất lớn.

Sau 9 trận, MU mới có 7 điểm và đang đứng thứ 18. Quỷ đỏ chỉ thắng một trận tại Premier League mùa này, hòa 4 và thua 4. Họ cũng đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng tại giải quốc nội.

Điểm tựa của MU nằm ở chiến thắng đầy cảm xúc tại Champions League giữa tuần. Đội bóng của Michael Carrick bị Roma dẫn 0-2 nhưng ngược dòng, với Matheus Cunha ghi bàn quyết định cuối trận.

Một chiến thắng như vậy có thể tạo cú hích tâm lý đáng kể khi trở lại Old Trafford.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng mạnh về phía đội chủ nhà. Trong 31 lần tiếp Aston Villa tại Premier League, MU chỉ thua hai trận. Tuy nhiên, thống kê quá khứ sẽ không có nhiều giá trị nếu Quỷ đỏ tiếp tục chơi thiếu ổn định như giai đoạn vừa qua.

Aston Villa hiện có 12 điểm sau 9 trận. Nếu giành chiến thắng tại Old Trafford, đội bóng của Unai Emery có thể tiến vào nửa trên bảng xếp hạng.

Với MU, 3 điểm còn quan trọng hơn: họ cần thoát khỏi khu vực xuống hạng trước khi mùa giải bước vào giai đoạn dày đặc cuối năm.

Crystal Palace - Liverpool: Không còn nhiều chỗ cho Liverpool mất điểm

Liverpool làm khách Crystal Palace lúc 21h00.

Đội bóng vùng Merseyside hiện có 15 điểm, đứng thứ sáu và đã bị Arsenal bỏ xa 12 điểm. Liverpool còn một trận chưa đấu so với đội đầu bảng, nhưng khoảng cách hiện tại vẫn đủ lớn để tạo sức ép.

Phong độ gần đây cũng không thực sự thuận lợi. Liverpool vừa thua Arsenal 0-1 tại Premier League, sau đó tiếp tục nhận thất bại 2-3 trước Fenerbahce ở Champions League.

Crystal Palace còn khó khăn hơn. Đội bóng London thua cả ba trận Premier League gần nhất với tổng tỷ số 0-9 và đã tụt xuống vị trí thứ 19. Hàng thủ Palace nhận 21 bàn, nhiều nhất giải trước vòng đấu này.

Dù vậy, Liverpool không thể chủ quan. Họ chỉ thắng 3 trong 8 lần gần nhất gặp Palace tại Premier League.

Nếu giành trọn 3 điểm tại Selhurst Park, Liverpool sẽ có 18 điểm và tiếp tục bám nhóm dự Champions League. Nếu mất điểm, khoảng cách với Arsenal sẽ ngày càng khó san lấp.

Sunderland - Chelsea: Cơ hội để Chelsea tiến vào top 3

Chelsea làm khách Sunderland lúc 21h00.

Đội bóng của Xabi Alonso hiện đứng thứ tư với 16 điểm sau 9 trận. Một chiến thắng có thể đưa Chelsea lên 19 điểm, bằng Brighton trước khi đội bóng này gặp Brentford.

Sunderland đang cuối bảng với 5 điểm nhưng không phải đối thủ Chelsea có thể xem nhẹ.

Mùa trước, Sunderland từng thắng Chelsea 2-1 trên sân nhà trong trận đấu giúp họ giành suất dự cúp châu Âu. Ngoài ra, lối chơi giàu thể lực của đội chủ sân Stadium of Light cũng có thể gây khó cho tuyến giữa Chelsea.

Chelsea đã thắng 3 trong 4 trận Premier League gần nhất, nhưng phong độ vẫn có những thời điểm dao động.

Nếu muốn chen chân vào cuộc cạnh tranh phía trên, đây là kiểu trận đấu mà Chelsea cần giải quyết gọn gàng.

Brighton - Brentford: Trận đấu có thể tác động top 4

Brighton đang là đội đứng thứ ba với 19 điểm sau 9 trận.

Đáng chú ý, họ sở hữu hiệu số +17, tốt nhất Premier League ở thời điểm hiện tại. Brighton đã ghi 24 bàn và mới nhận 7 bàn.

Một chiến thắng trước Brentford sẽ đưa Brighton lên 22 điểm, vượt Man City để chiếm vị trí thứ hai.

Brentford cũng đang có mùa giải tương đối ổn định. Đội bóng London đứng thứ bảy với 14 điểm và mới thua một trận sau 9 vòng.

Vì vậy, đây không phải trận đấu đơn giản cho Brighton, dù họ được chơi trên sân nhà.

Ipswich - Bournemouth: Cuộc đấu sát nhau trên bảng xếp hạng

Ipswich và Bournemouth cùng nằm ở nhóm giữa bảng.

Ipswich có 11 điểm sau 9 trận, trong khi Bournemouth sở hữu 12 điểm.

Chỉ một điểm cách biệt khiến trận đấu này có thể trực tiếp đảo vị trí hai đội. Ipswich có lợi thế sân nhà, còn Bournemouth đang cho thấy khả năng tấn công khá ổn định với 14 bàn từ đầu mùa.

Một chiến thắng sẽ giúp đội giành 3 điểm tạo khoảng cách đáng kể với nhóm cuối trước kỳ nghỉ quốc tế.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất sáng 8/11

Bảng xếp hạng cho thấy Arsenal đã tạo được lợi thế đáng kể. Pháo thủ có 27 điểm, hơn Man City 6 điểm sau cùng 10 trận. Brighton thậm chí có thể đẩy Man City xuống thứ ba nếu đánh bại Brentford tối nay.

Ở cuối bảng, tình hình của MU trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Quỷ đỏ đứng thứ 18, bằng điểm Crystal Palace nhưng xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn.

Arsenal bắt đầu tạo khoảng cách trong cuộc đua vô địch

27 điểm sau 10 vòng là khởi đầu rất mạnh của Arsenal.

Đội bóng của Mikel Arteta thắng 9/10 trận, giữ sạch lưới 7 trận và mới nhận 5 bàn thua. Đây cũng là thành tích điểm số tốt nhất của Arsenal sau 10 vòng tại Premier League, ngang mùa 2022/23.

Điều quan trọng hơn nằm ở khoảng cách với Man City.

Man City từng dẫn đầu mùa giải nhưng đã thua Aston Villa, Brighton và Nottingham Forest liên tiếp. Ba thất bại khiến khoảng cách từ 3 điểm nghiêng về City biến thành 6 điểm nghiêng về Arsenal chỉ trong vài vòng.

Premier League vẫn còn rất dài, nhưng việc một ứng viên trực tiếp tạo được khoảng cách hai trận thắng sau 10 vòng là lợi thế không nhỏ.

Man City đang gặp vấn đề ở hàng thủ

Man City đã nhận 13 bàn sau 10 trận, trong khi Arsenal mới thủng lưới 5 lần.

Trận thua Nottingham Forest tiếp tục cho thấy vấn đề khi đội bóng của Enzo Maresca không còn duy trì được sự chắc chắn như giai đoạn đầu mùa.

Đáng chú ý, Man City đã trải qua 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường mà không giữ sạch lưới.

Sau kỳ nghỉ quốc tế, City tiếp Fulham trước khi đối đầu Arsenal vào cuối tháng 11. Trận đấu tại Emirates ngày 29/11 vì vậy có thể mang ý nghĩa rất lớn với cuộc đua vô địch.

Ngoại hạng Anh nghỉ đến 21/11 sau vòng 10

Sau 5 trận tối 8/11, Premier League bước vào kỳ nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia.

Giải trở lại ngày 21/11 với Man City - Fulham, Aston Villa - Sunderland, Chelsea - Leeds, Tottenham - Ipswich cùng nhiều cặp đấu khác.

Ngày 22/11 có trận Liverpool - Manchester United, còn Newcastle tiếp Arsenal.

Điều đó khiến loạt đấu tối nay càng đáng chú ý. Liverpool, Chelsea, Brighton và đặc biệt MU đều muốn bước vào quãng nghỉ với kết quả tích cực thay vì mang theo áp lực suốt gần hai tuần.