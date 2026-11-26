U17 Việt Nam hướng đến chiến thắng trước U17 Mali. (Nguồn: VFF)

Vào lúc 20 giờ hôm nay (26/11), U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Trận đấu này mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp của "các chiến binh Sao vàng" tại giải đấu này.

Trước lượt cuối bảng G, U17 Việt Nam đang xếp thứ ba với 1 điểm (hiệu số -1), trong khi U17 Mali toàn thắng cả hai lượt trận; trong khi U17 Bỉ có 3 điểm và U17 New Zealand có 1 điểm.

Với cục diện hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland buộc phải giành chiến thắng mới có hy vọng đi tiếp.

Nếu giành chiến thắng, U17 Việt Nam có cơ hội vươn lên vị trí nhì bảng nếu U17 New Zealand cũng thắng U17 Bỉ với tỷ số ít hơn; hoặc chí ít sẽ có vị trí thứ ba chung cuộc để cạnh tranh với các đội xếp thứ 3 ở các bảng đấu khác.

Trong trường hợp hòa hoặc thua, U17 Việt Nam khó có cơ hội cạnh tranh suất tham dự vòng knock-out U17 World Cup 2026.

Ở nhóm các đội xếp thứ 3, hai đội Uruguay và Mozambique đã giành vé đi tiếp, nên chỉ còn 6 suất. U17 Việt Nam hiện xếp thứ 8, đang kém nhóm trên 3-4 điểm.

Trước nhiệm vụ khó khăn, huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết trận đấu với U17 Mali sẽ là thử thách lớn nhưng ông tin tưởng các học trò sẽ thể hiện được tinh thần và quyết tâm như những gì đã làm trong hai lượt trận trước.

"Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn với ba đối thủ mạnh đại diện cho các khu vực, nơi ban đầu U17 Việt Nam bị xem là ‘đội lót đường.’ Sau hai trận đã qua, các em chiến đấu bằng tất cả khát khao và nỗ lực. Đến giờ, khi vẫn còn cơ hội, các em tiếp tục thể hiện mong muốn vươn xa hơn nữa. Tôi rất tự hào về các học trò,” ông chia sẻ./.