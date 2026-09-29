Lịch thi đấu Nations League hôm nay 29/9: Tâm điểm Tây Ban Nha vs Croatia

Lượt trận thứ hai UEFA Nations League 2026/27 bước vào ngày thi đấu cuối. Sau màn bứt tốc của Pháp và Italy, sự chú ý chuyển sang bảng A3, nơi Anh cần phản ứng sau thất bại ở trận ra quân, còn Tây Ban Nha và Croatia đối đầu trong cuộc đấu giữa hai đội cùng có 3 điểm.

Hình minh họa.

Kết quả Nations League mới nhất

Các trận thuộc lịch ngày 28/9 tại châu Âu đã kết thúc vào rạng sáng 29/9 theo giờ Việt Nam. Pháp tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng, Italy giành những điểm số đầu tiên, trong khi Bosnia & Herzegovina và Thụy Điển đều có những chiến thắng đáng chú ý ở League B.

Kết quả đáng chú ý nhất nằm ở bảng A1. Pháp phải chờ đến những phút cuối mới đánh bại Bỉ, trong khi Italy phản ứng mạnh mẽ sau thất bại ở lượt mở màn bằng chiến thắng cách biệt 4-1 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ.

Olise giải cứu Pháp ở Brussels

Bỉ và Pháp tạo ra thế trận khá cân bằng trong phần lớn thời gian. Les Bleus từng đưa bóng trúng xà ngang trong hiệp một, còn đội chủ nhà cũng có những thời điểm gây sức ép đáng kể.

Khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa, Michael Olise tạo nên khác biệt. Tiền vệ tuyển Pháp đi bóng từ giữa sân trước khi dứt điểm thành công ở phút 88, mang về chiến thắng 1-0 cho đội khách.

Ba điểm tại Brussels giúp Pháp có hai chiến thắng liên tiếp sau hai lượt đầu. Đội bóng của Zinédine Zidane trước đó đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 trong trận ra quân.

Ở chiều ngược lại, Bỉ không thể nối dài khởi đầu thuận lợi dù từng đánh bại Italy 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đầu.

Italy thắng đậm để trở lại cuộc đua

Italy là đội tạo ra tỷ số ấn tượng nhất trong nhóm League A rạng sáng nay khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ 4-1.

Alessandro Bastoni mở tỷ số trước khi Davide Frattesi nhân đôi cách biệt. Michael Kayode ghi dấu ấn trong ngày ra mắt với bàn thắng tiếp theo. Thổ Nhĩ Kỳ rút ngắn tỷ số nhờ Barış Alper Yılmaz nhưng Pio Esposito lập tức đáp trả bằng pha đánh đầu, ấn định chiến thắng 4-1 cho Italy.

Kết quả này đặc biệt quan trọng với Italy sau trận thua Bỉ 0-2 ở lượt mở màn. Với ba điểm đầu tiên, cuộc cạnh tranh tại bảng A1 bắt đầu trở nên khó lường hơn khi Pháp đang có lợi thế sau hai trận toàn thắng.

Ở League B, Romania thua Bosnia & Herzegovina 2-4 trên sân nhà. Thụy Điển tiếp tục có khởi đầu tốt khi đánh bại Ba Lan 3-1, với Viktor Gyökeres tiếp tục ghi bàn.

Lịch thi đấu Nations League hôm nay 29/9/2026

Ngày thi đấu 29/9 khép lại lượt trận thứ hai của Nations League. Toàn bộ giờ dưới đây đã được quy đổi sang giờ Việt Nam.

Tây Ban Nha - Croatia: cuộc chiến ngôi đầu bảng A3

Tâm điểm đáng chú ý nhất rạng sáng 30/9 là màn đối đầu giữa Tây Ban Nha và Croatia.

Cả hai đều giành 3 điểm ở trận đầu tiên. Tây Ban Nha thắng Anh 3-2 tại Wembley, trong khi Croatia vượt qua Czechia 2-1. Vì vậy, đội giành chiến thắng ở cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ tạo lợi thế đáng kể sau hai lượt trận. UEFA.com

Đây cũng là màn tái hiện chung kết Nations League 2023. Khi đó hai đội hòa 0-0 sau 120 phút và Tây Ban Nha thắng 5-4 trên chấm luân lưu.

Những cuộc đấu giữa hai đội trong những năm gần đây thường không thiếu điểm nhấn. Croatia vẫn sở hữu kinh nghiệm của Luka Modrić, trong khi Tây Ban Nha tiếp tục dựa vào khả năng kiểm soát bóng, tốc độ và những cầu thủ kỹ thuật ở tuyến giữa.

Ở lượt mở màn, Tây Ban Nha đã cho thấy bản lĩnh khi ngược dòng và thắng Anh 3-2. Croatia cũng vượt qua Czechia sau một trận đấu khó khăn, với Modrić tiếp tục để lại dấu ấn dù đã bước sang tuổi 41.

Anh không còn nhiều khoảng trống để mất điểm

Cùng giờ, tuyển Anh làm khách trước Czechia tại Prague.

Áp lực đang đặt lên đội bóng của Thomas Tuchel sau thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha ở Wembley. Anh tạo ra được cơ hội nhưng những sai sót phòng ngự khiến họ trắng tay ngay trận đầu.

Czechia cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự sau trận thua Croatia 1-2. Điều đó khiến cuộc đối đầu tại Prague có ý nghĩa lớn với cả hai đội: đội thua sẽ gặp bất lợi rõ rệt sau hai lượt trận trong bảng đấu có Tây Ban Nha và Croatia.

Lịch sử gần đây cũng cảnh báo Anh về độ khó của chuyến làm khách này. Ở lần gần nhất đá tại Prague trong vòng loại EURO 2020, đội tuyển Anh dù mở tỷ số sớm nhưng cuối cùng thua Czechia 1-2.

Harry Kane và Bukayo Saka vẫn là những nhân tố được chờ đợi trên hàng công. Điều Anh cần cải thiện so với trận gặp Tây Ban Nha là khả năng kiểm soát thời điểm mất bóng và sự chắc chắn khi đối thủ chuyển trạng thái.

Thụy Sĩ có cơ hội củng cố lợi thế

Ngoài League A, trận Scotland - Thụy Sĩ cũng đáng chú ý tại League B.

Thụy Sĩ khởi đầu rất tốt khi thắng Bắc Macedonia 3-0, trong đó Zeki Amdouni lập cú đúp. Tiền đạo này đã có bốn bàn trong bốn trận gần nhất cho CLB và đội tuyển trước lượt đấu tối nay.

Scotland mới chỉ có một điểm sau trận hòa Slovenia 0-0. Vì vậy, đội chủ nhà cần cải thiện hiệu quả tấn công nếu muốn ngăn Thụy Sĩ tạo khoảng cách ở bảng B1.

Ở League C, Phần Lan được chú ý sau chiến thắng 7-0 trước San Marino ở lượt đầu. Joel Pohjanpalo lập hat-trick trong trận đấu đó và là một trong những chân sút nổi bật ở giai đoạn đầu Nations League 2026/27.

Lượt 2 khép lại, Nations League chuyển ngay sang lượt 3

Sau các trận rạng sáng 30/9, lượt trận thứ hai sẽ hoàn tất. Nations League gần như không có khoảng nghỉ dài khi lượt ba bắt đầu từ ngày 1/10.

Các trận đáng chú ý kế tiếp gồm Đức - Serbia, Hy Lạp - Hà Lan, Đan Mạch - Bồ Đào Nha và Xứ Wales - Na Uy ngày 1/10; sau đó là Pháp - Italy ở bảng A1 ngày 2/10.

Mật độ thi đấu dày khiến những đội đã mất điểm ở hai vòng đầu chịu sức ép đáng kể. Với tuyển Anh, Czechia hay Italy, mỗi trận đấu từ thời điểm này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh vị trí cao trong bảng.