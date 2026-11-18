Tám đội tham dự được chia thành hai bảng. Bảng A gồm: TP.HCM, Tây Ninh, Quảng Ngãi và Đồng Tháp; bảng B có Hà Nội, Quảng Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Lợi thế sân nhà là yếu tố quan trọng giúp TP.HCM (áo xanh) hướng đến mục tiêu cao nhất

Vòng bảng diễn ra từ ngày 20 đến 25.11, các trận bán kết được tổ chức ngày 27.11. Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 29.11, khép lại hành trình tranh tài của môn futsal tại Đại hội.

Futsal lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2014 và duy trì liên tục qua bốn kỳ. Ở lần tổ chức đầu tiên, TP.HCM giành HCV trước một lượt đấu với lực lượng nòng cốt là CLB Thái Sơn Nam TP.HCM.

Tuy nhiên, hai kỳ Đại hội tiếp theo lại chứng kiến sự hụt bước của đội bóng thành phố. Năm 2018, TP.HCM thua Khánh Hòa 1-2 ở bán kết, sau đó tiếp tục thất bại trước Cao Bằng trong trận tranh hạng ba. Đến năm 2022, đại diện thành phố giành HCB sau khi thua Hà Nội 2-3 ở chung kết.

Thái Sơn Nam TP.HCM từng thống trị futsal quốc nội với 14 lần vô địch giải VĐQG trong 20 mùa giải, trong đó có ba năm liên tiếp đăng quang từ 2023 đến 2025. Tuy nhiên, năm 2026, đội bóng này phải nhìn Thái Sơn Bắc giành cả chức vô địch quốc gia lẫn Cúp quốc gia.

Vì vậy, mục tiêu tìm lại HCV tại Đại hội lần này không hề dễ dàng, dù được thi đấu trên sân nhà. HLV Trần Văn Vũ thừa nhận các cầu thủ đang chịu sức ép nhất định, nhưng kỳ vọng toàn đội sẽ biến áp lực thành động lực để hướng đến kết quả tốt nhất.

Cuộc cạnh tranh tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng hứa hẹn hấp dẫn khi TP.HCM phải đối mặt với nhiều đối thủ giàu tham vọng, đặc biệt là Hà Nội và những đội bóng đang có sự quyết tâm rất lớn.