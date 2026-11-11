Lịch thi đấu mới nhất của đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026

Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho những mục tiêu quốc tế phía trước.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11.11. Tiếp đó, ngày 13.11, Đài Bắc Trung Hoa gặp Cộng hòa Kyrgyz, trước khi khép lại giải đấu bằng cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Kyrgyzstan vào ngày 15.11.

Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, qua đó xác định thứ hạng chung cuộc. Với 2 đối thủ có phong cách và trình độ khác nhau, Casper Cup 2026 hứa hẹn mang đến những phép thử cần thiết cho đội tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, việc VCK Asian Cup 2027 được điều chỉnh thời gian tổ chức sang ngày 23.12.2027 đến 21.1.2028 giúp ban huấn luyện có thêm quỹ thời gian xây dựng lực lượng.

Vì vậy, đợt tập trung tháng 11 không chỉ hướng đến kết quả tại Casper Cup mà còn là cơ hội để HLV Kim Sang-sik tiếp tục trao cơ hội cho những nhân tố mới, đánh giá khả năng hòa nhập của cầu thủ trẻ bên cạnh các trụ cột giàu kinh nghiệm.

Casper Cup 2026 là giải đấu mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình làm mới đội tuyển, tạo sự cạnh tranh tích cực và từng bước định hình bộ khung hướng đến các nhiệm vụ quốc tế sắp tới.