Giáo dục

Lịch thi đấu loạt trận Chủ nhật 8-11

Nhiều bảng đấu sẽ xác định được đội đi tiếp sau loạt trận Chủ nhật ngày 8-11 tới, của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
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8h

Sân 1, Bảng J: THPT Everest - THPT Hoàng Cầu

Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy - THPT Alfred Nobel

Sân 3, Bảng K: THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân - THPT Thạch Bàn

Sân 4, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Hoàng Long

Sân 5, Bảng L: THPT Galileo - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

9h

Sân 1, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sân 2, Bảng M: THPT Hồ Tùng Mậu - THPT Ngọc Hồi

Sân 3, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Dewey Ocean Park

Sân 4, Bảng N: THPT KHGD - THPT Kim Liên

Sân 5, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Bắc Lương Sơn

10h

Sân 1, Bảng O: THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng - THPT Ngô Quyền Đông Anh

Sân 2, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Chuyên KHTN

Sân 3, Bảng Ô: THPT Dương Xá - THPT Việt Hoàng

Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú QO - THPT Phùng Khắc Khoan TT

Sân 5, Bảng P: THPT Dewey Tây Hồ Tây - THPT IVS Thanh Oai

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13h30

Sân 1, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Thọ Xuân

Sân 2, Bảng Q: THPT Đan Phượng - THPT Phúc Lợi

Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Xa La

Sân 4, Bảng R: THPT Lương Văn Can - THPT Olympia

Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Thanh Oai B

14h30

Sân 1, Bảng S: THPT Trần Nhân Tông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Sân 2, Bảng T: THPT Thực nghiệm - THPT Phenikaa

Sân 3, Bảng T: THPT Đa Trí Tuệ - THPT Tạ Quang Bửu

Sân 4, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Văn Lang

Sân 5, Bảng U: THPT Bình Minh Hoài Đức - THPT Hòa Bình Phú Diễn

15h30

Sân 1, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Lê Lợi Hà Đông

Sân 2, Bảng Ư: THPT Đinh Tiên Hoàng - THPT Chuyên Sư phạm

Sân 3, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Yên Hòa

Sân 4, Bảng V: THPT Đông Mỹ - THPT Mỹ Đình

Sân 5, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Chuyên Ngoại ngữ

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lich-thi-dau-loat-tran-chu-nhat-8-11-post674582.antd