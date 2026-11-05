Lịch thi đấu loạt trận Chủ nhật 8-11

Theo một khảo sát của một hãng bảo hiểm lớn từ 1.000 người, việc duy trì cuộc sống độc lập và tự chủ khi về già đang trở thành ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ vấn đề này, nhất là đối với nhóm người thu nhập thấp thì câu chuyện cũng không hề đơn giản. Vậy làm thế nào để mong muốn ưu tiên độc lập tài chính lúc xế chiều được thành hiện thực một cách không quá khó khăn? Cần chuẩn bị tài chính như thế nào?