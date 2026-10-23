Lịch thi đấu loạt trận Chủ nhật 25-10

AC Milan đã hoàn toàn gục ngã trên sân nhà của Bournemouth. Đại diện nước Ý bị đối thủ lấn lướt trong toàn bộ thời gian trên sân Vitality và nhận kết quả 0-3. Thất bại này gióng lên một hồi chuông báo động với Milan về khả năng phân bổ nhân sự giữa nhiều đấu trường.