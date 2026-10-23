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Lịch thi đấu loạt trận Chủ nhật 25-10

Lịch thi đấu loạt trận Chủ nhật 25-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
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8h - KHAI MẠC GIẢI

9h30

Sân 1, Bảng A: THPT Vinschool Times City - THPT Quốc Oai

Sân 2, Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín - THPT Đại Mỗ

Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ - THPT Nguyễn Du Thanh Oai

Sân 4, Bảng I: THPT Phan Huy Chú TT - THPT Lý Thường Kiệt VH

Sân 5, Bảng C: THPT Hoài Đức C - THPT Việt Nam Ba Lan

10h30

Sân 1, Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn - THPT Ngô Quyền Đông Anh

Sân 2, Bảng D: THPT Tự Lập - THPT Đông Kinh

Sân 3, Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan TT - THPT IVS Thanh Oai

Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai - THPT Dewey Tây Hồ Tây

Sân 5, Bảng G: THPT Phú Xuyên A - THPT Lê Quý Đôn Đống Đa

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13h30

Sân 1, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN - THPT Việt Hoàng

Sân 2, Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ - THPT Lê Quý Đôn Hà Đông

Sân 3, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Nhân Chính

Sân 4, Bảng F: THPT Việt Đức - THPT Cầu Giấy

Sân 5, Bảng Đ: THPT Huỳnh Thúc Kháng - THPT Wellspring

14h30

Sân 1, Bảng G: THPT Đồng Quan - THPT Trí Đức

Sân 2, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình - THPT Thượng Cát

Sân 3, Bảng H: THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Lương Thế Vinh

Sân 4, Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Nguyễn Trãi Ba Đình

Sân 5, Bảng B: THPT Einstein - THPT Xuân Phương

15h30

Sân 1, Bảng J: THPT FPT - THPT Everest

Sân 2, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Hoàng Cầu

Sân 3, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành CG - THPT Trần Hưng Đạo TX

Sân 4, Bảng BB: THPT Phan Đình Phùng - THPT Hà Nội Amsterdam

Sân 5, Bảng CC: THPT Nguyễn Siêu - THPT Quang Trung Đống Đa

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lich-thi-dau-loat-tran-chu-nhat-25-10-post673009.antd