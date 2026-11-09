Lịch thi đấu loạt trận áp chót vòng bảng ngày 11-11
Loạt trận chiều thứ Tư ngày 11-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active sẽ xác định thêm nhiều đội vào vòng loại trực tiếp.
13h30
Sân 1, Bảng X: THPT Đỗ Mười - THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony - THPT Nguyễn Văn Huyên
Sân 3, Bảng Y: THPT Hữu Nghị T78 - THPT MAY
Sân 4, Bảng Z: THPT Tây Hồ - THPT Lạc Long Quân
Sân 5, Bảng Z: THPT Minh Khai Kiều Phú - THPT Hà Nội Academy
14h30
Sân 1, Bảng BB: THPT Tân Lập - THPT Hà Nội Amsterdam
Sân 2, Bảng CC: THPT Khương Đình - THPT Nguyễn Siêu
Sân 3, Bảng CC: THPT Chu Văn An - THPT Quang Trung Đống Đa
Sân 4, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Nguyễn Văn Cừ
Sân 5, Bảng BB: THPT Đống Đa - THPT Phan Đình Phùng
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lich-thi-dau-loat-tran-ap-chot-vong-bang-ngay-11-11-post675043.antd