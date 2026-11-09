Lịch thi đấu loạt trận áp chót vòng bảng ngày 11-11

Những tiếng reo hò cổ vũ, những cánh tay giơ cao và sự tập trung của học sinh trước màn hình thi đấu đã tạo nên không khí sôi động tại Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung (Phú Thọ) ngày 06/11. Điều đặc biệt là các em không cùng giải một đề Toán chung, mà đang khám phá sân chơi Đấu Trí Toán Học - nơi người chơi có thể lựa chọn câu hỏi để thử thách bạn đấu, vận dụng chiến thuật và tìm cách giành quyền chủ động.