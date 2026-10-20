Lịch thi đấu giao hữu của U17 Việt Nam tại Hàn Quốc

U17 Việt Nam có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc.

Sáng 19/10, U17 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày. Trong thời gian này, U17 Việt Nam dự kiến có 3 trận đấu giao hữu, lần lượt vào các ngày 22/10, 26/10 và 28/10, với các đối thủ gồm một CLB U18 của Hàn Quốc, đội tuyển U16 Hàn Quốc và đội tuyển U17 Hàn Quốc.

Ba trận giao hữu là cơ hội để Ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá phong độ các cầu thủ cũng như tiếp tục hoàn thiện lối chơi. Việc được cọ xát với những đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt sẽ giúp các tuyển thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu trước thềm giải đấu lớn.

Đáng chú ý, cuộc đối đầu với U17 Hàn Quốc vào ngày 28/10 sẽ là dịp để thầy trò HLV Cristiano Roland thử sức trở lại với đối thủ từng chạm trán tại VCK U17 châu Á 2026. Ở cuộc so tài hồi tháng 5, U17 Việt Nam từng dẫn trước 1-0 nhưng cuối cùng để thua ngược 1-4 sau những sai sót ở hàng phòng ngự. Vì vậy, màn tái đấu được kỳ vọng giúp đội tuyển rút ra thêm những bài học chuyên môn quý giá.

Sau khi hoàn thành đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ trở về nước để tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị, trước khi lên đường sang UAE vào ngày 6/11. Đội tuyển sẽ tập huấn tại đây rồi di chuyển sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup, đánh dấu cột mốc đáng nhớ của bóng đá trẻ nước nhà.