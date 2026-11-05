Lịch thi đấu Giải bóng đá quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 mới nhất

Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng khi lần lượt đối đầu ba đối thủ. Ở trận ra quân ngày 10.11, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Thái Lan lúc 19h. Cuộc so tài giữa hai đại diện hàng đầu Đông Nam Á hứa hẹn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Đến ngày 12.11, U23 Việt Nam gặp U23 Singapore. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện tiếp tục thử nghiệm nhân sự, đánh giá khả năng tổ chức lối chơi trước đối thủ có phong cách thi đấu khác biệt.

Ở lượt trận cuối ngày 14.11, đội chủ nhà sẽ đối đầu U23 Qatar. Đại diện Tây Á được đánh giá là thử thách đáng chú ý với ưu thế về thể hình, thể lực và tốc độ, giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm trải nghiệm trước đối thủ ngoài khu vực.

Theo thể thức, bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc, với tổng cộng sáu trận. Đội vô địch nhận 100.000 USD, á quân được thưởng 40.000 USD và đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD.

Không chỉ mang ý nghĩa của một giải giao hữu quốc tế, Gia Lai VTV Cup 2026 còn là bước chuẩn bị quan trọng cho bóng đá trẻ Việt Nam hướng đến Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Qua 3 trận đấu, Ban huấn luyện có điều kiện đánh giá phong độ, thử nghiệm nhân sự và xây dựng bộ khung cho những mục tiêu dài hạn.