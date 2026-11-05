Lịch thi đấu Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026 hôm nay 5.11

Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Biên phòng MB và LPBank Ninh Bình lúc 14h30. Nhà đương kim vô địch vừa nhận thất bại 1-3 trước Thể công Tân Cảng ở ngày thi đấu 4.11, qua đó chấm dứt chuỗi 12 trận toàn thắng.

LPBank Ninh Bình được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trước Biên phòng MB tại ngày cuối vòng bảng. Ảnh: VFV

Tuy nhiên, kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu của đội bóng áo lính. Trận gặp LPBank Ninh Bình là cơ hội để Biên phòng MB khắc phục những hạn chế, tìm lại sự ổn định trước bán kết.

Trong khi đó, LPBank Ninh Bình cũng đã chắc suất vào bán kết và cần một kết quả thuận lợi để cải thiện thứ hạng, hướng đến lợi thế ở vòng đấu quan trọng.

Trước đó, lúc 12h00, Thể công Tân Cảng gặp Sanest Khánh Hòa. Sau chiến thắng ấn tượng trước nhà đương kim vô địch, Thể công Tân Cảng đang có được sự tự tin cùng phong độ tốt.

Tuy nhiên, đội bóng này cần duy trì sự tập trung trước Sanest Khánh Hòa, đối thủ đang phải nỗ lực tích lũy điểm số trong cuộc đua trụ hạng.

Lịch thi đấu lượt trận cuối vòng bảng ngày 5.11. Ảnh: VFV

Lúc 17h00, TP.HCM đối đầu Hà Nội. Đây là trận đấu có ý nghĩa với cả hai đội trong việc cải thiện thứ hạng và chuẩn bị cho những trận tranh hạng sắp tới.

Khép lại ngày thi đấu lúc 19h30 là cuộc chạm trán giữa Công an TP.HCM và Đà Nẵng. Đại diện ngành công an hướng đến chiến thắng để tạo đà tâm lý trước bán kết, trong khi Đà Nẵng cần cải thiện phong độ trước giai đoạn phân hạng.

Các trận đấu được phát sóng trên các nền tảng truyền hình và trực tuyến của VTVCab.