Lịch thi đấu Gia Lai VTV Cup 2026 hôm nay 14.11: U23 Việt Nam tranh chức vô địch với U23 Qatar

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam giành trọn 6 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm và tạm nắm lợi thế trong cuộc đua đến ngôi đầu. Điều đó đồng nghĩa đội chủ nhà chỉ cần một trận hòa để bảo vệ vị trí dẫn đầu, trong khi đại diện Tây Á buộc phải giành chiến thắng nếu muốn cạnh tranh chức vô địch cùng phần thưởng 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng).

U23 Việt Nam (áo trắng) quyết thắng trong trận đấu hạ màn. Ảnh: Hữu Phạm

Tuy nhiên, U23 Qatar không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở lượt trận gần nhất cho thấy đội bóng Tây Á có khả năng tạo ra khác biệt trước những đối thủ mạnh.

Dẫu vậy, trận hòa U23 Singapore trước đó cũng bộc lộ những hạn chế trong khả năng tổ chức và duy trì sự ổn định của đội bóng này.

Đây là những điểm mà U23 Việt Nam có thể khai thác nếu duy trì được sự chủ động trong cách triển khai thế trận.

Qua hai trận đấu, U23 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi tương đối tốt. Dù vậy, hiệu quả ở khâu kết thúc vẫn là vấn đề cần được cải thiện.

Chiến thắng tối thiểu trước U23 Singapore cho thấy các học trò HLV Đinh Hồng Vinh đôi lúc chưa tận dụng tốt những cơ hội được tạo ra.

Trước một đối thủ có thể hình và thể lực tốt như U23 Qatar, việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng sẽ đóng vai trò quan trọng.

U23 Qatar (áo trắng) sẽ là thử thách lớn nhất tại giải cho U23 Việt Nam. Ảnh: Changsuek

Đội chủ nhà cần duy trì sự linh hoạt trong phối hợp, tăng tốc ở những thời điểm thích hợp và hạn chế những pha xử lý thiếu chính xác ở khu vực cuối sân.

Ở chiều ngược lại, U23 Qatar không có nhiều lựa chọn ngoài việc đẩy cao đội hình tìm kiếm chiến thắng. Áp lực phải giành trọn 3 điểm có thể khiến đại diện Tây Á chủ động chơi tấn công, đồng thời để lộ những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Đây sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam khai thác bằng những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Trong 3 lần đối đầu trước đây, U23 Qatar thắng 2 trận. Tuy nhiên, lực lượng hai đội đã có nhiều thay đổi, khiến những kết quả quá khứ không còn phản ánh đầy đủ tương quan hiện tại.

Với lợi thế điểm số, sân bãi và tinh thần, U23 Việt Nam có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực. Nếu giữ được sự tập trung, chơi chắc chắn và cải thiện khả năng dứt điểm, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể khép lại giải đấu trên sân nhà bằng chức vô địch.