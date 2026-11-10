Lịch thi đấu Gia Lai VTV Cup 2026 hôm nay 10.11: U23 Việt Nam đại chiến U23 Thái Lan

U23 Việt Nam tham dự giải dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, xem đây là bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình xây dựng lực lượng, đặc biệt hướng đến Vòng loại U23 châu Á 2028. Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp không ít khó khăn khi nhiều cầu thủ hội quân muộn do lịch thi đấu V.League 2026/27.

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nhận được nhiều chú ý tại giải. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, lực lượng U23 Việt Nam có một số biến động khi Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn cũng vắng mặt vì chấn thương. HLV Đinh Hồng Vinh đã bổ sung Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú để thay thế.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn có những gương mặt đáng chú ý như thủ môn Cao Văn Bình, các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận cùng những cầu thủ tấn công Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa và Trần Gia Bảo.

Ở phía đối diện, U23 Thái Lan mang đến Gia Lai 23 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakol. Đội bóng xứ chùa vàng sở hữu nhiều nhân tố triển vọng, trong đó đáng chú ý là Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri.

Tại ASIAD 2026, U23 Thái Lan ghi 8 bàn sau 4 trận, nổi bật với chiến thắng 5-1 trước Hồng Kông (Trung Quốc) và màn ngược dòng thắng Kyrgyzstan 3-2.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đội bóng này cũng để thủng lưới đến 9 lần, cho thấy vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Xét về lịch sử đối đầu, U23 Việt Nam thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 lần gặp U23 Thái Lan gần nhất. Đáng nhớ nhất là chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ ở chung kết SEA Games 33 năm 2025. Tuy nhiên, tại CFA Team China 2026 hồi tháng 3, U23 Việt Nam đã thất bại 0-1 trước đối thủ.

Cuộc đối đầu tại Pleiku không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh mà còn là phép thử quan trọng cho cả hai đội. Sau trận mở màn, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Singapore ngày 12.11 và U23 Qatar ngày 14.11 tại Gia Lai VTV Cup 2026.