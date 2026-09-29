Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 29/9: Việt Nam đại chiến Thái Lan trong cuộc đua ngôi đầu

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tháng, hai thế lực lớn nhất bóng đá Đông Nam Á đối đầu trực tiếp. Ở màn chạm trán gần nhất tại chung kết ASEAN Cup, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã bảo vệ thành công ngai vàng khi hạ gục đối thủ 2-0 ngay trên chảo lửa Rajamangala trước khi hòa 2-2 tại Mỹ Đình. Kết quả này giúp "Những chiến binh Sao Vàng" kéo dài chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp trước "Voi chiến".

Dù vậy, tương quan trước giờ bóng lăn lần này đã có những biến số đáng chú ý. Đội bóng xứ chùa vàng sở hữu lực lượng dạn dạn kinh nghiệm hơn hẳn với sự trở lại của nhạc trưởng Chanathip Songkrasin. Ở chiến thắng 4-0 trước Pakistan ngày mở màn, HLV Anthony Hudson đã chủ động "giấu bài" khi cất Chanathip trên băng ghế dự bị và chỉ tung một số trụ cột vào sân ở hiệp hai. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp Thái Lan nhỉnh hơn về mặt hiệu số và tạm chiếm đỉnh bảng B.

Tuyển Việt Nam quyết đấu Thái Lan trong trận cầu then chốt tại FIFA ASEAN Cup 2026

Trái ngược với sự chủ động từ phía đối thủ, tuyển Việt Nam chịu tổn thất nặng nề về mặt nhân sự. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương nghiêm trọng ở trận gặp Philippines và buộc phải nói lời chia tay giải đấu sớm.

Mất đi ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công, chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải xáo trộn sơ đồ chiến thuật. HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính toán cẩn trọng các phương án nhân sự thay thế nhằm đảm bảo sức uy hiếp cho khung thành Thái Lan.

Do thể thức giải đấu chỉ trao tấm vé duy nhất vào chơi trận chung kết cho đội đứng đầu bảng, mỗi điểm số ở cuộc đụng độ trực tiếp này đều mang tính chất sống còn. Trước khi màn so tài tâm điểm giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h30, cặp đấu giữa Pakistan và Philippines lúc 16h00 cũng thu hút sự chú ý. Cục diện bảng B hoàn toàn có thể xoay chuyển tùy thuộc vào kết quả của trận đấu sớm này.

Lịch thi đấu tại bảng B FIFA ASEAN Cup ngày 29/9. Ảnh: AI tạo

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 29/9:

16h00: Pakistan – Philippines

19h30: Việt Nam – Thái Lan