Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam gặp Philippines

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu của các đội tuyển Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức, khác giải ASEAN Cup thuộc quản lý của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 (Premier Division) theo thông tin chính thức trên trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Đội tuyển Việt Nam lần lượt thi đấu với Philippines (26/9), Thái Lan (29/9) và Pakistan (2/10) ở vòng bảng.

FIFA ASEAN CUP 2026 - PREMIER DIVISION

VÒNG BẢNG

Thứ Sáu, 25/09/2026

16:00

Sân Gelora Bung Karno

Bangladesh

VS

Malaysia

▶Đang cập nhật

20:00

Sân Gelora Bung Karno

Indonesia

VS

Singapore

▶Đang cập nhật

Thứ Bảy, 26/9/2026

16:00

Sân Si Jalak Harupat

Pakistan

VS

Thái Lan

▶Đang cập nhật

19:30

Sân Si Jalak Harupat

Việt Nam

VS

Philippines

▶Đang cập nhật

Thứ Hai, 28/09/2026

16:00

Sân Gelora Bung Karno

Singapore

VS

Bangladesh

▶Đang cập nhật

19:30

Sân Gelora Bung Karno

Malaysia

VS

Indonesia

▶Đang cập nhật

Thứ Ba, 29/09/2026

16:00

Sân Si Jalak Harupat

Philippines

VS

Pakistan

▶Đang cập nhật

19:30

Sân Si Jalak Harupat

Thái Lan

VS

Việt Nam

▶Đang cập nhật

Thứ Năm, 1/10/2026

19:30

Sân Gelora Bung Karno

Indonesia

VS

Bangladesh

▶Đang cập nhật

19:30

Sân Si Jalak Harupat

Malaysia

VS

Singapore

▶Đang cập nhật

Thứ Sáu, 2/10/2026

16:00

Sân Gelora Bung Karno

Việt Nam

VS

Pakistan

▶Đang cập nhật

16:00

Sân Si Jalak Harupat

Thái Lan

VS

Philippines

▶Đang cập nhật

TRANH HẠNG BA

Thứ Hai, 5/10/2026

16:00

Sân Gelora Bung Karno

Nhì bảng A

VS

Nhì bảng B

▶Đang cập nhật

CHUNG KẾT

Thứ Hai, 5/10/2026

20:00

Sân Gelora Bung Karno

Nhất bảng A

VS

Nhất bảng B

▶Đang cập nhật

FIFA ASEAN Cup 2026 có đội nào tham dự

FIFA ASEAN Cup có 14 đội tuyển tham dự. Ngoài 11 đội tuyển Đông Nam Á, giải đấu còn 3 đội khách mời là Pakistan, Bangladesh và Hong Kong (Trung Quốc).

Ban đầu, giải đấu có 16 đội theo kế hoạch tổ chức của FIFA. Tuy nhiên, đội tuyển Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt rút lui do có kế hoạch thi đấu giao hữu trong loạt trận FIFA Days cuối tháng 9.

Thể thức FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức khác ASEAN Cup của AFF. 14 đội tuyển được chia làm 2 hạng đấu dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất trước thời điểm bốc thăm. Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Premier Division cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Pakistan và Bangladesh.

Challenge Division gồm Brunei, Timor Leste, Lào, Campuchia, Myanmar và chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc).

Ở Premier Division, các đội chia làm 2 bảng đấu. Hai đội nhất bảng vào chung kết. Hai đội nhì bảng đấu với nhau tranh hạng 3.