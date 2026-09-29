Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đại chiến Thái Lan vs Việt Nam

Sau chiến thắng ở lượt mở màn, Việt Nam và Thái Lan bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với cùng 3 điểm nhưng khác biệt đáng kể về hiệu số. Trong khi đó, Philippines và Pakistan gặp nhau ở trận đấu sớm với nhiệm vụ gần như bắt buộc phải thắng nếu muốn níu giữ cơ hội cạnh tranh tại bảng B.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29/9

Ngày thi đấu 29/9 chỉ có hai trận, đều thuộc bảng B Division 1 và cùng được tổ chức tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Indonesia và Việt Nam cùng múi giờ UTC+7 nên người hâm mộ trong nước không phải quy đổi giờ thi đấu.

Hai trận đấu mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Philippines và Pakistan đều chưa có điểm, còn Thái Lan và Việt Nam cùng toàn thắng sau lượt đầu. Vì vậy, trận đấu lúc 19h30 có thể tạo ra bước ngoặt trực tiếp ở cuộc đua giành vị trí số một bảng B.

Cục diện bảng B trước lượt trận ngày 29/9

Thái Lan đang dẫn đầu nhờ chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Việt Nam xếp ngay phía sau sau khi đánh bại Philippines 1-0 bằng bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc ở phút 25. Hai đội cùng có 3 điểm và chưa để thủng lưới, nhưng hiệu số +4 giúp Thái Lan đứng trên Việt Nam, đội đang có hiệu số +1.

Điều đáng chú ý ở thể thức FIFA ASEAN Cup 2026 là chỉ đội đứng đầu mỗi bảng Division 1 giành quyền vào chung kết, trong khi các đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Vì vậy, không có vòng bán kết để sửa sai và kết quả của những cuộc đối đầu trực tiếp có sức nặng rất lớn.

Philippines - Pakistan: Trận đấu của hai đội chưa có điểm

Trận đấu lúc 16h00 được xem là cơ hội cuối để Philippines hoặc Pakistan trở lại cuộc đua. Philippines đã chơi không tệ trước Việt Nam ở lượt đầu, thậm chí có thời điểm đưa bóng trúng xà ngang và một lần đưa bóng vào lưới cuối trận nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR can thiệp. Dù vậy, thất bại 0-1 khiến họ không còn nhiều dư địa cho một cú sảy chân nữa.

Pakistan chịu áp lực lớn hơn sau thất bại 0-4 trước Thái Lan. Họ không chỉ cần điểm mà còn phải cải thiện hiệu số nếu muốn duy trì hy vọng trước lượt cuối. Một trận hòa cũng sẽ khiến cả Philippines lẫn Pakistan phụ thuộc rất nhiều vào các kết quả còn lại.

Bởi vậy, trận đấu sớm nhiều khả năng không thiếu những thời điểm hai đội buộc phải đẩy cao đội hình. Đội có được bàn thắng trước sẽ nắm lợi thế lớn về thế trận, trong khi bên bị dẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mạo hiểm hơn.

Thái Lan - Việt Nam: Trận cầu tâm điểm lúc 19h30

Không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá nhiều duyên nợ của Đông Nam Á, Thái Lan - Việt Nam lần này còn mang ý nghĩa trực tiếp tới ngôi đầu bảng B.

Thái Lan bước vào trận đấu với lợi thế về hiệu số sau màn ra quân tưng bừng. Teerasak Poeiphimai ghi hai bàn trong chiến thắng 4-0 trước Pakistan và tiếp tục cho thấy anh đang là một trong những mũi tấn công đáng chú ý nhất của đội bóng xứ Chùa vàng. Jude Soonsup-Bell cũng chơi nổi bật, dù tình trạng thể lực của tiền đạo này cần được theo dõi sau khi phải rời sân sớm ở hiệp hai trận trước.

Việt Nam lại bước vào trận đấu sau chiến thắng khó khăn hơn trước Philippines. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất, nhưng đội tuyển không có lực lượng tốt nhất khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương gân kheo và đã phải chia tay phần còn lại của giải. Nguyễn Quang Hải cũng không thể dự FIFA ASEAN Cup vì chấn thương từ trước giải.

Sự vắng mặt của Xuân Son khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh cách tổ chức hàng công. Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng tiếp tục được kỳ vọng ở những pha di chuyển tốc độ, trong khi Williams Minh Hoàng, Nguyễn Tài Lộc hay Phạm Gia Hưng là các phương án còn lại cho tuyến trên.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở khu vực giữa sân. Khả năng tranh chấp và phân phối bóng của Lê Phạm Thành Long có thể trở thành mắt xích quan trọng khi Việt Nam đối đầu tuyến giữa giàu sức chiến đấu của Thái Lan. Ở phía đối diện, Kritsada Kaman có thể vừa tham gia triển khai bóng, vừa lùi xuống hỗ trợ hàng phòng ngự khi cần thiết.

Việt Nam cần gì trước Thái Lan?

Ba điểm sẽ đưa Việt Nam lên 6 điểm và tạo lợi thế rất lớn trước lượt cuối gặp Pakistan. Trong khi đó, nếu hai đội hòa, Thái Lan nhiều khả năng vẫn giữ vị trí phía trên nhờ lợi thế hiệu số hiện tại, trước khi hai đội bước vào lượt cuối ngày 2/10.

Vì vậy, Việt Nam cần cân bằng giữa mục tiêu giành chiến thắng và việc hạn chế những khoảng trống để Thái Lan khai thác. Đối thủ đang có tốc độ tốt ở phía trên, trong khi những cầu thủ giàu kinh nghiệm vẫn đủ khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu nếu Việt Nam đẩy đội hình quá cao.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội. Việt Nam chỉ ghi một bàn trước Philippines dù có nhiều thời điểm kiểm soát thế trận, còn Thái Lan đã thể hiện hiệu suất tốt hơn đáng kể ở lượt mở màn. Đây là chi tiết mà hàng công Việt Nam cần cải thiện nếu muốn giành lợi thế trong cuộc đấu trực tiếp.

Lịch thi đấu tiếp theo của Việt Nam

Sau trận gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển đến Jakarta để đá trận cuối vòng bảng gặp Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10 tại Gelora Bung Karno. Cùng thời điểm, Thái Lan gặp Philippines ở Bandung, giúp hai trận quyết định của bảng B diễn ra đồng thời.

Nếu giành kết quả thuận lợi trước Thái Lan, Việt Nam sẽ bước vào lượt cuối với quyền tự quyết lớn hơn. Ngược lại, nếu thất bại, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải thắng Pakistan và chờ kết quả trận Thái Lan - Philippines để xác định vị trí cuối cùng.

Ngày thi đấu 29/9 vì thế có thể được xem là bước ngoặt của bảng B. Philippines - Pakistan mở màn lúc 16h00, nhưng mọi sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam sẽ dồn về Si Jalak Harupat lúc 19h30, nơi Việt Nam và Thái Lan bước vào cuộc đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tấm vé dự chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.