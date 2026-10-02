Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Việt Nam quyết đấu Pakistan

Đội tuyển Việt Nam hiện có 3 điểm, đứng thứ hai bảng B sau Thái Lan. Thất bại 0-2 trước đối thủ này ở lượt trận trước khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu, đồng thời khép lại chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc.

Dù vậy, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở với "Những chiến binh Sao vàng". Chỉ cần không nhận thất bại trước Pakistan, Việt Nam sẽ giữ vị trí nhì bảng và giành quyền tham dự trận tranh hạng ba. Trong khi đó, Pakistan mới có 1 điểm sau hai lượt đấu và cũng cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện trước cuộc đối đầu với Pakistan. Ảnh: VFF

Pakistan đã tạo dấu ấn ở lượt trận thứ hai khi cầm hòa Philippines 2-2. Đội bóng Nam Á bị dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1, nhưng Akbar Khan và Shahzad lần lượt ghi bàn trong hiệp 2 để đưa trận đấu về thế cân bằng. Một điểm có được giúp họ duy trì cơ hội cạnh tranh vị trí thứ hai trước lượt đấu cuối.

Phía bên kia, tuyển Việt Nam nhìn ra được nhiều vấn đề sau trận thua với Thái Lan. Một số cầu thủ chưa thi đấu nhiều như Trần Trung Kiên, Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Nhật Minh, Lê Văn Đô hay Williams Minh Hoàng có thể được sử dụng thay cho các trụ cột bị hụt hơi vì thể lực không đảm bảo.

Cuộc đối đầu lúc 16h ngày 2/10 cũng đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển quốc gia Việt Nam và Pakistan gặp nhau trong lịch sử. Ở cấp độ trẻ, Việt Nam từng có cơ hội chạm trán Pakistan tại ASIAD 2018 và giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Việt Nam sẽ gặp Pakistan vào lúc 16:00 ngày 2/10. Ảnh: VFF

Sau thất bại trước Thái Lan, cuộc đối đầu Pakistan là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng bảng bằng một kết quả tích cực, đồng thời giành quyền vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.