Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Tuyển Việt Nam quyết thắng Philippines

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24.9 đến 5.10, quy tụ các đội bóng Đông Nam Á cùng một số khách mời. Việt Nam nằm ở bảng B Premier Division cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Bangladesh và Singapore.

Đội tuyển Việt Nam vừa có buổi tập làm quen với sân Si Jalak Harupat, sẵn sàng cho trận đấu với Philippines vào tối nay. Ảnh: VFF

Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết, vì vậy từng trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng.

Nếu giành chiến thắng trước Philippines, đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế về điểm số và tâm lý trước cuộc đối đầu Thái Lan ngày 29.9, trận đấu được xem là tâm điểm của bảng B.

Đội tuyển Việt Nam bước vào giải với vị thế nhà vô địch ASEAN Cup hai kỳ gần nhất. Trong khi đó, Philippines từng không có kết quả như mong muốn ở giải đấu gần nhất và bị loại từ vòng bảng.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik không muốn các học trò dựa vào thành tích quá khứ khi bước vào giải đấu mới.

“Chúng tôi xem giải đấu này như một thử thách mới với một đội tuyển mới. Những gì đã xảy ra trong quá khứ thì đã qua. Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó mà chỉ hướng về phía trước và xem đây là một thử thách mới”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Tại giải đấu ở Indonesia, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam phải tính toán phương án nhân sự khi một số cầu thủ gặp vấn đề về thể lực và chấn thương.

HLV Kim Sang-sik kỳ vọng các trụ cột giàu kinh nghiệm sẽ phát huy vai trò, trong khi những nhân tố mới sẽ tạo thêm chiều sâu lực lượng cho đội tuyển.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26.9:

16h00: Pakistan - Thái Lan (bảng B Premier Division)

19h30: Việt Nam - Philippines (bảng B Premier Division)