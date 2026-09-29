Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29.9: Việt Nam đại chiến Thái Lan

Sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan dẫn đầu bảng với 3 điểm và hiệu số +4, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm, hiệu số +1. Với thể thức chỉ đội nhất bảng giành quyền vào chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần hướng tới chiến thắng để nắm quyền tự quyết.

Đội tuyển Việt Nam (phải) hướng đến một trận thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua vào chung kết. Ảnh: VFF

Nếu hai đội hòa, Thái Lan tiếp tục giữ lợi thế về hiệu số trước lượt trận cuối. Vì vậy, sức ép sẽ lớn hơn với tuyển Việt Nam, nhất là khi đội bóng áo đỏ vừa chịu tổn thất khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương và không thể tiếp tục giải đấu.

Hơn một tháng sau khi Việt Nam vượt qua Thái Lan để bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, hai đội tiếp tục tái ngộ với nhiều thay đổi về lực lượng.

Ở hai lần gặp gần nhất, Việt Nam thắng 2-0 tại Rajamangala và hòa 2-2 ở Mỹ Đình, qua đó duy trì chuỗi 4 trận bất bại trước Thái Lan dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, Thái Lan lần này sở hữu lực lượng đáng chú ý với sự trở lại của Chanathip. Ở trận ra quân, “Voi chiến” đánh bại Pakistan 4-0, trong đó một số trụ cột được giữ sức cho cuộc đối đầu Việt Nam.

Cuộc chiến giữa hai đội vì thế được dự báo quyết liệt, khi cả hai đều có cùng 3 điểm nhưng Thái Lan đang nắm lợi thế về hiệu số.

Ở trận đấu sớm bảng B, Pakistan gặp Philippines lúc 16 giờ ngày 29.9.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29.9:

16h00: Pakistan - Philippines

19h30: Việt Nam - Thái Lan