Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/9: Malaysia vs Indonesia

Sau một ngày dành cho Division 2, FIFA ASEAN Cup 2026 trở lại với các trận đấu của Division 1 tại Jakarta. Singapore gặp Bangladesh ở trận đấu sớm, trước khi Malaysia và chủ nhà Indonesia bước vào cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội đang sở hữu ba điểm sau lượt mở màn.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/9

Cả hai trận đấu trong ngày 28/9 đều diễn ra tại Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia và Việt Nam cùng sử dụng múi giờ UTC+7, vì vậy giờ thi đấu tại Jakarta cũng chính là giờ Việt Nam.

Hai trận đấu mang ý nghĩa khá khác nhau. Singapore và Bangladesh cùng trắng tay ở lượt đầu nên cần chiến thắng để duy trì cơ hội cạnh tranh, trong khi Malaysia - Indonesia là màn đối đầu giữa hai đội đang dẫn đầu bảng.

Singapore - Bangladesh: Trận đấu không còn nhiều đường lùi

Singapore bước vào lượt thứ hai sau thất bại 0-2 trước Indonesia. Đội bóng của HLV Gavin Lee không chỉ chưa có điểm mà còn phải giải quyết bài toán nhân sự khi Safuwan Baharudin bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận mở màn.

Bangladesh cũng rơi vào tình thế tương tự sau trận thua Malaysia 0-3. Dù tỷ số khá đậm, đại diện Nam Á vẫn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo ảnh hưởng ở tuyến giữa, nổi bật là Hamza Choudhury và đội trưởng Jamal Bhuyan.

Vì cùng chưa có điểm, cuộc đối đầu lúc 16h00 mang tính chất gần như một trận đấu loại trực tiếp về mặt cơ hội. FIFA nhận định một thất bại nữa có thể khiến đội thua hết hy vọng cạnh tranh chức vô địch Division 1. Điều đó có thể khiến trận đấu diễn ra cởi mở hơn, đặc biệt nếu một trong hai đội sớm có bàn thắng.

Cuộc chiến đáng chú ý nằm ở khu trung tuyến giữa Kyogo Nakamura và Hamza Choudhury. Singapore cần khả năng điều tiết của Nakamura để duy trì thế trận, trong khi Bangladesh có thể dựa vào khả năng tranh chấp, di chuyển rộng và kinh nghiệm thi đấu ở Anh của Choudhury để tạo khác biệt.

Malaysia - Indonesia: Tâm điểm ngày thi đấu 28/9

Nếu trận đấu sớm là cuộc chiến sinh tồn thì màn đọ sức lúc 19h30 lại có thể định hình cuộc đua ngôi đầu bảng A.

Malaysia khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Arif Aiman ghi hai bàn, còn Bergson lập công ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển Malaysia. Ba điểm cùng hiệu số +3 giúp Harimau Malaya tạm xếp trên Indonesia sau lượt đầu.

Indonesia cũng có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại Singapore 2-0. Ragnar Oratmangoen và Ole Romeny là những cầu thủ ghi bàn, giúp đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu Malaysia với ba điểm và hiệu số +2.

Vì thế, đội thắng trận Malaysia - Indonesia sẽ có sáu điểm sau hai lượt và nắm lợi thế rất lớn trước vòng đấu cuối. Với thể thức chỉ đội đầu bảng giành quyền vào chung kết Division 1, ý nghĩa của ba điểm trong trận derby này lớn hơn nhiều so với một cuộc đối đầu vòng bảng thông thường.

Indonesia có thể điều chỉnh đội hình

Indonesia bước vào trận đấu với quãng nghỉ ngắn và khả năng xoay vòng một số vị trí đã được ban huấn luyện tính đến. Đội chủ nhà đồng thời phải theo dõi tình trạng của Ragnar Oratmangoen và Luke Vickery trước giờ bóng lăn.

Dù vậy, chiều sâu lực lượng vẫn là điểm đáng chú ý của Indonesia. Ole Romeny đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở trận đầu, trong khi Thom Haye giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức lối chơi từ tuyến giữa. Được thi đấu tại Gelora Bung Karno trước lượng lớn khán giả nhà cũng là một yếu tố đáng kể đối với Garuda.

Malaysia lại đang có sự tự tin sau chiến thắng ba bàn ở ngày ra quân. Arif Aiman tiếp tục là mũi tấn công nguy hiểm nhất với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, trong khi Bergson giúp hàng công có thêm một phương án giàu sức mạnh ở khu vực cấm địa.

Sự đối đầu giữa Arif Aiman và Ole Romeny cũng được xem là một trong những điểm nóng của trận đấu. Cả hai đều đã để lại dấu ấn trực tiếp ở lượt đầu và nhiều khả năng tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cách triển khai tấn công của hai đội.

Vì sao lượt đấu hôm nay đặc biệt quan trọng?

Bảng A chỉ có bốn đội và mỗi đội thi đấu ba trận vòng bảng. Điều đó khiến một kết quả tốt ở lượt thứ hai có thể tạo ra khoảng cách rất lớn trước vòng cuối.

Nếu Malaysia hoặc Indonesia thắng cuộc đối đầu trực tiếp, đội giành ba điểm sẽ tiến rất gần vị trí số một. Ngược lại, Singapore và Bangladesh buộc phải hướng đến chiến thắng ở trận đấu lúc 16h00 nếu không muốn sớm bị bỏ lại phía sau.

Chính hai trạng thái trái ngược này khiến ngày thi đấu 28/9 đáng chú ý: một trận quyết định cơ hội sống còn của nhóm cuối bảng và một trận có thể tạo bước ngoặt ở cuộc đua giành vé vào chung kết.

Khi nào đội tuyển Việt Nam thi đấu?

Đội tuyển Việt Nam không ra sân trong ngày 28/9. Sau chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận mở màn, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở lại vào lúc 19h30 ngày 29/9, gặp Thái Lan tại Si Jalak Harupat, Bandung.

Trước trận này, Việt Nam và Thái Lan cùng có ba điểm ở bảng B. Thái Lan tạm đứng trên nhờ hiệu số tốt hơn sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan, trong khi Việt Nam có hiệu số +1. Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp tối 29/9 có thể ảnh hưởng lớn đến suất vào chung kết của bảng đấu.

Lịch chính thức cho thấy Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng bằng trận gặp Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10. Thái Lan cùng thời điểm đối đầu Philippines.

Tâm điểm vẫn ở Gelora Bung Karno

Ngày 28/9 không có đội tuyển Việt Nam thi đấu nhưng vẫn là một trong những ngày đáng chú ý của vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Singapore - Bangladesh có thể quyết định đội nào phải sớm rời cuộc đua, còn Malaysia - Indonesia là trận đấu trực tiếp giữa hai đội mạnh nhất bảng A sau lượt mở màn.

Với lợi thế sân nhà của Indonesia và phong độ tốt mà Malaysia vừa thể hiện, trận đấu lúc 19h30 hứa hẹn là tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á trong hôm nay. Sau đó, sự chú ý sẽ nhanh chóng chuyển sang Bandung, nơi Việt Nam và Thái Lan gặp nhau tối 29/9 trong trận đấu được chờ đợi nhất bảng B.