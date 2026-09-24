Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - bảng B mới nhất

Lịch thi đấu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1

Bảng B bắt đầu với hai trận đấu ngày 26/9. Pakistan gặp Thái Lan lúc 16h, trước khi Việt Nam đối đầu Philippines lúc 19h30.

Ngày 29/9, Philippines gặp Pakistan lúc 16h. Tâm điểm của lượt trận là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam lúc 19h30. Ở lượt cuối ngày 2/10, Thái Lan gặp Philippines lúc 16h, đồng thời Việt Nam chạm trán Pakistan lúc 16h.

Hiện tại, chưa có đài truyền hình nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng của FIFA ASEAN Cup 2026. VietNamNet sẽ cập nhật sớm nhất về thông tin này đến quý độc giả.