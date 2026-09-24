Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam mở màn gặp Philippines, đại chiến Thái Lan

Lịch thi đấu tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 ở bảng B, Division 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo lịch mới nhất, thầy trò HLV Kim Sang Sik đá trận đầu tiên lúc 19h30 ngày 26/9, gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung, Indonesia.

Hai trận đầu tiên của tuyển Việt Nam gặp Philippines và Thái Lan cùng diễn ra tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung. Đến lượt cuối, đội tuyển chuyển tới Jakarta để gặp Pakistan trên sân Gelora Bung Karno.

Lịch đấu đặt Việt Nam trước hai thử thách đáng chú ý ngay từ đầu. Philippines mang tới lực lượng có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, còn Thái Lan vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp quen thuộc của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Pakistan xuất hiện ở lượt cuối với tư cách một trong những đội khách mời của giải.

FIFA ASEAN Cup 2026 có thể thức rất ngắn. Tại Division 1, tám đội được chia thành hai bảng, mỗi bảng bốn đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Đội nhất bảng A và nhất bảng B vào thẳng chung kết, trong khi hai đội nhì bảng gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Giải không có vòng bán kết.

Điều đó đồng nghĩa cả ba trận vòng bảng đều có trọng lượng lớn. Tuyển Việt Nam không chỉ cần hướng tới điểm số tối đa mà còn phải duy trì vị trí cạnh tranh ngôi đầu bởi chỉ đội đứng thứ nhất bảng B mới có vé tranh chức vô địch.

Philippines - thử thách đầu tiên của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 tại Si Jalak Harupat. Đây là trận mở màn và cũng là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo lợi thế trước khi bước vào cuộc đối đầu được chờ đợi với Thái Lan ba ngày sau.

Philippines không mang tới Indonesia một đội hình dễ bị xem nhẹ. Theo danh sách được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á công bố, phần lớn cầu thủ Philippines đang thi đấu bên ngoài quốc gia này, trải rộng tại châu Âu, Mỹ và nhiều giải đấu ở châu Á.

Đáng chú ý có tiền đạo Bjorn Martin Kristensen của KFUM Oslo tại Na Uy, Andre Leipold đang chơi bóng ở Đức, cùng những cầu thủ quen thuộc như Kevin Ray Mendoza, Daisuke Sato hay Manny Ott. HLV Carles Cuadrat vì vậy có trong tay một tập thể với kinh nghiệm thi đấu khá đa dạng.

Với thể thức chỉ chọn đội đầu bảng vào chung kết, trận ra quân càng quan trọng với Việt Nam. Một kết quả thuận lợi trước Philippines sẽ giúp đội tuyển chủ động hơn rất nhiều khi bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan.

Thái Lan - đại chiến có thể định hình ngôi đầu bảng B

Sau Philippines, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9, tiếp tục trên sân Si Jalak Harupat.

Đây là trận nổi bật nhất bảng B khi hai đội vừa đối đầu nhau ở chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026. Việt Nam giành chức vô địch sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2, trước khi hai đội sớm tái ngộ tại giải đấu mới do FIFA tổ chức.

Thái Lan cũng cho thấy mức độ coi trọng FIFA ASEAN Cup khi HLV Anthony Hudson triệu tập nhiều cầu thủ hàng đầu. Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Chaided và Jude Soonsup-Bell đều có tên trong danh sách 23 cầu thủ. Nicholas Mickelson, cầu thủ đang thi đấu tại Đức, cũng được triệu tập.

Vì Việt Nam và Thái Lan cùng nằm trong bảng đấu chỉ có một suất vào chung kết, cuộc so tài ngày 29/9 có thể tác động trực tiếp tới cuộc đua ngôi đầu.

Nếu hai đội cùng giành kết quả thuận lợi ở lượt mở màn, trận Việt Nam - Thái Lan sẽ càng có ý nghĩa. Một chiến thắng có thể giúp bên giành ba điểm nắm quyền chủ động rất lớn trước lượt đấu cuối.

Pakistan - chốt vòng bảng tại Gelora Bung Karno

Trận cuối vòng bảng của tuyển Việt Nam diễn ra lúc 16h00 ngày 2/10, gặp Pakistan tại Gelora Bung Karno ở Jakarta.

Khác với Philippines và Thái Lan, Pakistan không phải đối thủ Việt Nam thường xuyên gặp ở các giải đấu Đông Nam Á. Đây là một trong ba đội khách mời góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 cùng Bangladesh và Hong Kong (Trung Quốc).

Thứ tự thi đấu khiến trận gặp Pakistan có thể mang những ý nghĩa rất khác nhau tùy kết quả hai lượt đầu.

Nếu Việt Nam giành đủ lợi thế sau các trận gặp Philippines và Thái Lan, cuộc đấu ngày 2/10 sẽ là cơ hội để hoàn tất mục tiêu đứng đầu bảng. Ngược lại, trong trường hợp cục diện bảng B còn sít sao, lượt cuối tại Jakarta có thể trở thành trận buộc thầy trò HLV Kim Sang Sik phải giành kết quả thuận lợi.

Tuyển Việt Nam cần đứng thứ mấy để vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026?

FIFA ASEAN Cup 2026 không tổ chức bán kết ở Division 1. Sau ba lượt vòng bảng, đội đứng đầu bảng A và đội đứng đầu bảng B vào thẳng trận chung kết. Hai đội đứng nhì bảng sẽ tranh hạng ba.

Vì vậy, con đường của tuyển Việt Nam khá rõ ràng:

Nếu đứng nhất bảng B, Việt Nam vào chung kết gặp đội nhất bảng A lúc 20h00 ngày 5/10 tại Gelora Bung Karno, Jakarta.

Nếu đứng nhì bảng B, Việt Nam gặp đội nhì bảng A trong trận tranh hạng ba lúc 16h00 ngày 5/10, cũng tại Gelora Bung Karno.

Nếu đứng thứ ba hoặc thứ tư, hành trình của đội tuyển sẽ kết thúc sau vòng bảng.

Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Trong trường hợp giành ngôi đầu bảng B, đối thủ của Việt Nam ở trận tranh chức vô địch sẽ là một trong bốn đội này.

Việc chỉ có một suất chung kết dành cho mỗi bảng khiến cuộc đua khác đáng kể so với những giải đấu có bán kết. Khoảng cách giữa vị trí nhất và nhì bảng không chỉ quyết định đối thủ tiếp theo, mà quyết định trực tiếp việc đội tuyển còn cơ hội tranh chức vô địch hay chuyển sang trận tranh hạng ba.

Tuyển Việt Nam mang bộ khung vô địch Đông Nam Á tới FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang Sik triệu tập 23 cầu thủ cho FIFA ASEAN Cup 2026 và tiếp tục giữ phần lớn bộ khung vừa bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Những cầu thủ đáng chú ý như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son tiếp tục góp mặt.

Hai gương mặt mới đáng chú ý là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng. Đây là lần đầu cả hai được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, tạo thêm lựa chọn nhân sự cho HLV Kim Sang Sik trong giải đấu diễn ra ngay sau ASEAN Hyundai Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 là phiên bản đầu tiên của giải đấu do FIFA tổ chức. Giải có 14 đội, gồm 11 đội tuyển thuộc Đông Nam Á và ba khách mời, chia thành Division 1 tổ chức tại Indonesia và Division 2 tại Hong Kong (Trung Quốc).

Lịch thi đấu vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 - Division 1

Division 1 gồm tám đội. Bảng A có Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore; bảng B gồm Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines.

Lịch vòng bảng Division 1 diễn ra từ ngày 25/9 đến đầu tháng 10, trước khi hai trận phân hạng được tổ chức ngày 5/10.

Lịch tranh hạng ba và chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Cả trận tranh hạng ba và chung kết Division 1 đều được tổ chức tại Gelora Bung Karno ở Jakarta.

Với tuyển Việt Nam, hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế gói gọn trong ba trận vòng bảng có rất ít khoảng trống cho sai lầm. Philippines là thử thách đầu tiên, Thái Lan tạo nên trận đấu tâm điểm và Pakistan chờ ở lượt cuối. Muốn có mặt trong trận tranh chức vô địch ngày 5/10, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần kết thúc bảng B ở vị trí số một.