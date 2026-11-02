Lịch thi đấu ĐT Việt Nam mới nhất tháng 11/2026

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam mới nhất

Dưới đây là lịch các trận sắp tới của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, từ FIFA Days tháng 11/2026 đến vòng bảng Asian Cup 2027.

Casper Cup 2026: Ba đội đá vòng tròn một lượt

Casper Cup 2026 là giải giao hữu quốc tế có ba đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt. Sau trận ra quân của đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 14/11. Đến 19h ngày 17/11, ĐT Việt Nam tiếp tục chạm trán Kyrgyzstan. Trận này được lùi từ ngày 15/11 sang 17/11 so với kế hoạch ban đầu để các đội có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Loạt trận này giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng và thử nghiệm chiến thuật trước vòng chung kết Asian Cup 2027. Thi đấu trên sân nhà, đội tuyển cũng có cơ hội tìm lại nhịp thi đấu quốc tế sau FIFA ASEAN Cup 2026.

Về công tác truyền hình, FPT Play sở hữu bản quyền các trận giao hữu của đội tuyển tại Casper Cup 2026. Người hâm mộ có thể theo dõi hai trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trên hệ thống này. Thông tin về các kênh truyền hình đồng phát sóng, nếu có, sẽ được cập nhật theo công bố chính thức.

Asian Cup 2027: Cùng bảng với UAE, Hàn Quốc và Yemen

Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia, dự kiến từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. ĐT Việt Nam nằm ở bảng E cùng UAE, Hàn Quốc và Yemen. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp UAE lúc 20h30 ngày 11/1 trên sân Imam Mohammed Bin Saud University (Riyadh), sau đó đối đầu Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 15/1 tại Kingdom Arena (Riyadh). Trận cuối vòng bảng gặp Yemen diễn ra lúc 20h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City (Jeddah).

Tại vòng chung kết, hai đội đứng đầu mỗi bảng và bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 1/8. Trong giai đoạn chuẩn bị, đội tuyển dự kiến đá giao hữu với Qatar ngày 5/1, tuy nhiên giờ và chi tiết tổ chức trận đấu này chưa được xác nhận.