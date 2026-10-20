Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu: Trực tiếp PSG vs Barcelona lúc 2h00 ngày 21/10

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu: Trực tiếp PSG vs Barcelona lúc 2h00 ngày 20/10

Tâm điểm lượt trận thứ ba vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027 là cuộc đối đầu giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Barcelona, diễn ra lúc 2h00 ngày 21/10 (giờ Việt Nam) trên sân Parc des Princes (Pháp). Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên TV360.

Cuộc so tài thu hút sự chú ý khi hai đội đều sở hữu lực lượng chất lượng, lối chơi tấn công giàu tốc độ và tham vọng tiến sâu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. CLB PSG có lợi thế sân nhà, trong khi CLB Barcelona kỳ vọng tiếp tục thể hiện sức mạnh trước một đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Theo lịch thi đấu của UEFA, PSG đã khởi đầu vòng phân hạng bằng chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava, sau đó tiếp tục giành kết quả tích cực ở lượt trận thứ hai. Barcelona cũng có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại các đối thủ trong hai lượt trận đầu tiên, tạo tiền đề cho cuộc đối đầu được dự báo căng thẳng tại Paris.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy sự cân bằng đáng chú ý, PSG vs Barcelona đã gặp nhau 16 lần tại các giải đấu của UEFA, mỗi đội giành 6 chiến thắng và hòa 4 trận. Đáng chú ý, PSG thắng Barcelona 2-1 ở lần chạm trán tại Champions League mùa trước, thống kê này hứa hẹn tạo thêm sức hấp dẫn cho màn tái đấu, dù kết quả vẫn phụ thuộc vào phong độ và cách tiếp cận chiến thuật của hai đội.

Với PSG, khả năng kiểm soát bóng, tốc độ ở hai biên và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm sẽ là những yếu tố quan trọng để khai thác lợi thế sân nhà. Trong khi đó, Barcelona cần duy trì khả năng phối hợp ở tuyến giữa, tổ chức pressing hợp lý và hạn chế khoảng trống phía sau hàng phòng ngự trước sức ép từ đội chủ nhà.

Ngoài trận PSG gặp Barcelona, loạt trận rạng sáng 21/10 còn có nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý như Liverpool gặp Villarreal, Manchester City tiếp đón AEK Athens và AS Roma chạm trán Slovan Bratislava. Người hâm mộ tại Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận PSG vs Barcelona lúc 2h00 ngày 21/10 trên TV360.

Trực tiếp cúp C1 châu Âu: PSG vs Barcelona, 02h00 ngày 21/10 - Trực tiếp Champions League

Tại Việt Nam, người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận PSG vs Barcelona trên TV360, TV360 đang sở hữu bản quyền phát sóng UEFA Champions League tại Việt Nam trong 3 mùa giải liên tiếp 2024/25, 2025/26 và 2026/27.

Xem trực tiếp PSG vs Barcelona.