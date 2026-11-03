Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu Champions League: Trực tiếp Atletico vs Munich lúc 3h00 ngày 4/11

Lượt trận thứ 4 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026/27 chính thức trở lại với hàng loạt màn thư hùng đỉnh cao.

Tâm điểm của mọi sự chú ý rạng sáng ngày 4/11 đổ dồn về thủ đô Madrid, nơi Atlético de Madrid sẽ tiếp đón gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich, trận cầu được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên nền tảng TV360 vào lúc 03h00 ngày 4/11 (giờ Việt Nam).

Cuộc đối đầu giữa Atlético Madrid và Bayern Munich luôn mang đến thứ bóng đá đối nghịch về phong cách và căng thẳng đến nghẹt thở, dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone, đội bóng áo sọc đỏ-trắng thành Madrid luôn biến thánh địa Metropolitano thành "hiểm địa" đi dễ khó về đối với bất kỳ ông lớn nào ở châu lục.

Bản lĩnh phòng ngự phản công thực dụng, lối đá giàu tính kỷ luật cùng sự thăng hoa của các mũi nhọn như Antoine Griezmann và Julián Álvarez sẽ là bệ phóng để đại diện La Liga tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn nhằm củng cố vị trí trên bảng xếp hạng tổng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bayern Munich vẫn duy trì bản sắc tấn công rực lửa, dưới bàn tay chỉ đạo của HLV Vincent Kompany, "Hùm xám" xứ Bavaria sở hữu hàng công hủy diệt với ngòi nổ thượng thặng Harry Kane kết hợp cùng sự biến ảo của Jamal Musiala và Michael Olise. Tuy nhiên, việc thi đấu xa nhà trước một đối thủ lọc lõi như Atlético đòi hỏi đại diện nước Đức phải giữ được sự tỉnh táo nơi hàng phòng ngự nếu không muốn sập bẫy phản công.

Đây không chỉ là cuộc đấu trí đỉnh cao giữa hai trường phái bóng đá đối lập, mà kết quả của màn so tài này còn mang ý nghĩa bản lề trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

Bên cạnh trận cầu đinh tại Metropolitano, lượt trận sáng 4/11 còn chứng kiến nhiều cuộc so tài nảy lửa khác trên khắp các sân cỏ châu Âu. Người hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn toàn bộ các trận đấu trên các kênh sóng của TV360.

Trực tiếp cúp C1 châu Âu: Atletico Madrid vs Bayern Munich, 03h00 ngày 4/11 - Trực tiếp Champions League

Tại Việt Nam, người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận Atletico vs Munich trên TV360, TV360 đang sở hữu bản quyền phát sóng UEFA Champions League tại Việt Nam trong 3 mùa giải liên tiếp 2024/25, 2025/26 và 2026/27.

Xem trực tiếp Atletico Madrid vs Bayern Munich.