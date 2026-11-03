Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu Champions League ngày 4/11: MU vs AS Roma trực tiếp trên TV360

Cuộc đối đầu được phát sóng trực tiếp trên TV360, hứa hẹn thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều cần điểm số để cải thiện vị trí trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, MU tiếp đón AS Roma vào rạng sáng 4/11, đại diện nước Anh có lợi thế sân nhà Old Trafford, nhưng sẽ phải đối mặt với một AS Roma đang cho thấy khả năng cạnh tranh đáng chú ý ở đấu trường châu lục.

Sau ba lượt trận đầu tiên, hành trình của hai đội có những kết quả trái ngược, MU khởi đầu bằng chiến thắng 4-0 trước Sabah FC, nhưng sau đó lần lượt thất bại 0-2 trước Atletico Madrid và thua Como 1-4. Những kết quả này khiến đội bóng thành Manchester chịu áp lực phải giành điểm trên sân nhà nếu không muốn gặp bất lợi trong cuộc đua ở giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, AS Roma mở màn bằng trận hòa 1-1 trên sân Fenerbahçe, sau đó để thua Real Madrid 3-4 trước khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước Slovan Bratislava. Kết quả ở lượt trận gần nhất giúp đại diện Italy có thêm động lực trước chuyến làm khách tại Old Trafford.

Lịch sử đối đầu cũng là yếu tố đáng chú ý, theo thống kê của UEFA, MU từng thắng Roma 4 trận, hòa 1 và thua 1 trong những lần hai đội gặp nhau trước đây, ghi 13 bàn và để thủng lưới 4 lần. Dù vậy, những con số quá khứ không bảo đảm lợi thế cho đội chủ nhà, nhất là khi Roma đang có phong độ tốt hơn trong các trận đấu gần đây tại cúp C1 châu Âu Champions League.

Với MU, nhiệm vụ quan trọng là cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự, hạn chế những sai sót đã xuất hiện trong hai thất bại liên tiếp trước Atletico Madrid và Como. Lợi thế Old Trafford cùng sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là điểm tựa để đội bóng Anh hướng đến một kết quả tích cực, trong khi đó AS Roma có thể tận dụng khả năng chuyển trạng thái và sự hiệu quả trên hàng công để gây sức ép lên đối thủ.

Bên cạnh cuộc đối đầu MU vs AS Roma, lượt trận ngày 4/11 còn có nhiều cặp đấu đáng chú ý, theo giờ Việt Nam, lúc 0h45, Galatasaray vs Stuttgart và Shakhtar Donetsk đối đầu Sporting CP. Đến 3h, các trận đấu đồng loạt diễn ra gồm Atletico Madrid vs Bayern Munich, Barcelona vs Aston Villa, Bodo/Glimt vs Lille, Feyenoord vs Inter Milan, LASK vs Slovan Bratislava, Villarreal vs Paris Saint-Germain và MU vs AS Roma.

Sang rạng sáng 5/11, lượt trận tiếp tục với hai trận đấu lúc 0h45 là AEK Athens vs Real Madrid và Fenerbahçe vs Liverpool. Lúc 3h, Borussia Dortmund gặp Real Betis, Porto đối đầu Napoli, PSV Eindhoven chạm trán Club Brugge, RB Leipzig tiếp đón Manchester City, Slavia Prague gặp Arsenal, Lens đấu Como và Viking đối đầu Sabah FC.

Các trận đấu thuộc lượt thứ tư vòng phân hạng Champions League 2026/27 được phát sóng trực tiếp trên TV360, người hâm mộ có thể theo dõi lịch thi đấu và các cuộc so tài đáng chú ý trong hai ngày 4 và 5/11 để không bỏ lỡ những diễn biến của giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Trực tiếp cúp C1 châu Âu: MU vs AS Roma, 03h00 ngày 4/11 - Trực tiếp Champions League

Tại Việt Nam, người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận MU vs AS Roma trên TV360, TV360 đang sở hữu bản quyền phát sóng UEFA Champions League tại Việt Nam trong 3 mùa giải liên tiếp 2024/25, 2025/26 và 2026/27.

Xem trực tiếp MU vs AS Roma.