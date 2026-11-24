Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu Champions League ngày 25/11: Real Madrid vs PSV trực tiếp trên TV360

Lượt trận thứ 5 vòng phân hạng cups C1 châu Âu UEFA Champions League mùa giải 2026/27 chính thức trở lại sau quãng nghỉ gần ba tuần với hàng loạt màn thư hùng rực lửa.

Tâm điểm của loạt trận rạng sáng ngày 25/11 (theo giờ Việt Nam) đổ dồn về thủ đô Madrid, nơi Real Madrid sẽ tiếp đón đại diện Hà Lan PSV Eindhoven vào lúc 03h00 trên sân vận động Santiago Bernabéu.

Toàn bộ diễn biến của màn so tài này cùng trọn vẹn các trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 đều được phát sóng trực tiếp trên hệ thống TV360.

Thử thách cực đại cho tham vọng tạo địa chấn của đại diện Hà Lan Bước vào lượt trận thứ 5, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV José Mourinho đang trình diễn phong độ hủy diệt.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời toàn thắng cả 4 lượt trận đầu tiên tại vòng phân hạng Champions League.

Điểm tựa Bernabéu cùng bản lĩnh của những ngôi sao tấn công thượng thặng như Kylian Mbappé hay Vinícius Júnior giúp "Kền kền trắng" nắm giữ lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé vào thẳng vòng 16 đội.

Dù vắng mặt Raúl Asencio, Rodrygo vì chấn thương và Ferland Mendy do không có tên trong danh sách đăng ký, chiều sâu đội hình vượt trội vẫn cho phép HLV Mourinho tự tin hướng tới chiến thắng thứ 10 liên tiếp.

Ở phía bên kia chiến tuyến, PSV Eindhoven hành quân tới Tây Ban Nha với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng đậm 4-1 trước NEC Nijmegen tại giải quốc nội cuối tuần qua. Dẫu vậy, tại đấu trường châu lục, đại diện Hà Lan vẫn đang phải chật vật cạnh tranh một vị trí trong top 24.

Khó khăn càng chồng chất với đội khách khi đội trưởng Mauro Júnior gặp vấn đề về cơ và phải rời sân ở trận đấu gần nhất, trong khi hàng loạt trụ cột khác như Jerdy Schouten, Alassane Pléa hay Adamo Nagalo vẫn vắng mặt vì chấn thương.

Thống kê cũng chỉ ra rằng PSV chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong 50 trận sân khách tại Champions League mà họ để đối thủ ghi bàn mở tỷ số.

Trong lần tái ngộ đầu tiên giữa hai đội kể từ tứ kết Cúp C1 mùa 1988/89, việc đứng vững trước sức ép nghẹt thở tại Bernabéu sẽ là bài toán cực kỳ nan giải đối với thầy trò đội khách.