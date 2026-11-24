Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu Champions League ngày 25/11: Arsenal vs Dortmund trực tiếp trên TV360

Lượt trận thứ 5 vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2026/27 chính thức trở lại với hàng loạt màn thư hùng đỉnh cao.

Đáng chú ý ở lượt trận rạng sáng ngày 25/11 (theo giờ Việt Nam) đổ dồn về thủ đô London, nơi Arsenal sẽ tiếp đón đại diện nước Đức Borussia Dortmund vào lúc 03h00 trên sân vận động Emirates.

Toàn bộ diễn biến của màn so tài này cùng trọn vẹn các trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 đều được phát sóng trực tiếp trên hệ thống TV360.

Cuộc chiến bản lĩnh cho tấm vé vào thẳng vòng knock-outBước vào lượt trận thứ 5, Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng tổng.

Điểm tựa sân nhà Emirates cùng lối chơi kiểm soát bóng chủ động từ hai biên giúp "Pháo thủ" được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này.

Dẫu vậy, đoàn quân thành London vẫn đối mặt với bài toán nhân sự đáng kể khi hàng loạt trụ cột quan trọng như thủ thành David Raya, tiền vệ Martin Zubimendi và ngôi sao chạy cánh Bukayo Saka đều vắng mặt vì chấn thương.

Trong bối cảnh đó, sự tỏa sáng của đội trưởng Martin Ødegaard, tiền vệ Declan Rice cùng trung phong Viktor Gyökeres sẽ đóng vai trò then chốt giúp đội chủ nhà xuyên phá hàng thủ đối phương.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Borussia Dortmund hành quân tới xứ sở sương mù với sự tự tin nhất định sau chiến thắng 2-1 trước Real Betis ở lượt trận thứ 4.

Dưới bàn tay chỉ đạo của HLV Niko Kovač, đội bóng vùng Ruhr sở hữu lối đá giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái phản công sắc bén. Tuy nhiên, thành tích đối đầu của chiến lược gia người Croatia trước các đại diện nước Anh tại Champions League lại không mấy khả quan (chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 lần chạm trán).

Khó khăn càng thêm chồng chất với đội khách khi danh sách chấn thương kéo dài với những cái tên như Emre Can, Samuele Inácio, Justin Lerma hay Giannis Konstantelias.

Một chi tiết thú vị khác tạo thêm sức hút cho trận cầu này là sự góp mặt của tài năng trẻ Ethan Nwaneri bên phía Dortmund dưới dạng cho mượn từ chính Arsenal.