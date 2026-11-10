Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại Panda Cup 2026 mới nhất

U19 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự Panda Cup 2026, nơi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu những đội tuyển chất lượng, nhằm tích lũy kinh nghiệm và phát triển lực lượng trẻ.

Sáng 9/11, U19 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu, Thành Đô.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại CFA Team China Panda Cup 2026 - Ảnh: VFF

Giải đấu quy tụ bốn đội bóng gồm U19 Việt Nam, chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan, hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu bổ ích cho các tài năng trẻ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam hội quân từ ngày 5/11. Tuy nhiên, do trùng lịch thi đấu trong nước, nhiều CLB chưa thể cung cấp lực lượng mạnh nhất.

Ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho nhiều tài năng 16-17 tuổi, trong đó có Lê Hoàng Gia Bảo, Phạm Tuấn Kiệt và Hoàng Trung Anh, những cầu thủ từng khoác áo U16 Việt Nam.

Ngoài ra, đội hình còn có 10 gương mặt từng được triệu tập lên U20 Việt Nam tham dự vòng loại U20 châu Á 2027.

Panda Cup 2026 là cơ hội để U19 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm quốc tế, thử nghiệm chiến thuật và đánh giá lực lượng, hướng tới những mục tiêu dài hạn của bóng đá trẻ Việt Nam.