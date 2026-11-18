Lịch thi đấu bảng G vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. (Nguồn: VFF)

Bảng đấu của U17 Việt Nam có tính cạnh tranh rất cao với sự góp mặt của các đại diện đến từ châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương - những khu vực sở hữu nền bóng đá giàu thể lực, chất lượng chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, việc góp mặt tại FIFA U17 World Cup đã là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 có sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia vào 12 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 24 đội đứng nhất, nhì các bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11, tiếp đó lần lượt đối đầu U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11 tại bảng G.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. (Nguồn: VFF)