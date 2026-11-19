Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt ra quân gặp U17 Bỉ ngày 20.11, đối đầu U17 New Zealand ngày 23.11 và khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán U17 Mali ngày 26.11.

VCK FIFA U17 World Cup 2026 có sự tham dự của 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out. Thể thức này mở ra thêm cơ hội cạnh tranh cho các đội tuyển, trong đó có U17 Việt Nam.

Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển đã trải qua các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và UAE, đồng thời có những trận giao hữu quốc tế nhằm hoàn thiện chuyên môn. Trong trận thử nghiệm cuối cùng tại Doha (Qatar), U17 Việt Nam hòa U17 Panama 1-1, trước đó giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji.

Dù phải đối mặt với những đối thủ có nền tảng bóng đá trẻ phát triển, U17 Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng đến những màn trình diễn tích cực.

VCK U17 World Cup 2026 không chỉ là thử thách về chuyên môn mà còn là dịp quan trọng để các cầu thủ trẻ trưởng thành, qua đó tạo nền tảng cho tương lai bóng đá Việt Nam.