Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam mở màn hành trình tại bảng G VCK U17 World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11 (giờ Việt Nam).

Tiếp đó, thầy trò HLV Cristiano Roland gặp U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11.

Lượt cuối diễn ra lúc 20h ngày 26/11, U17 Việt Nam đối đầu U17 Mali.

Cả ba trận vòng bảng của U17 Việt Nam đều diễn ra tại khu tổ hợp Aspire Zone ở Al Rayyan, Qatar.

Với ba trận trong 7 ngày, việc phân phối sức lực và duy trì sự tập trung sẽ là bài toán quan trọng của đội tuyển.

Ngoài cơ hội tranh vé đi tiếp, giải đấu còn giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ đến từ ba châu lục.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp.

Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.