Lịch thi đấu của U15 Việt Nam tại FIFA U15 World Cup Festival 2026

Giải đấu do FIFA tổ chức quy tụ 189 đội tuyển, được thiết kế nhằm tăng cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ. Thay vì thể thức bóng đá 11 người truyền thống, các đội thi đấu theo luật 8 đấu 8, mỗi trận gồm hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút.

U15 Việt Nam có mặt tại địa điểm tổ chức, sẵn sàng cho giải đấu

Sân đấu có kích thước 68 x 47m, luật việt vị chỉ áp dụng từ vạch cách đường biên ngang 14m, còn các tình huống ném biên được thay bằng đá biên.

U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia & Herzegovina, Brunei, Mauritius, Iran và Guyana. Đội ra quân lúc 14 giờ 30 ngày 24.10, gặp U15 Bosnia & Herzegovina.

Lịch thi đấu tiếp tục dày đặc trong hai ngày sau đó. Ngày 25.10, U15 Việt Nam lần lượt đối đầu Brunei lúc 13 giờ 15 và Mauritius lúc 20 giờ. Đến ngày 26.10, đội gặp Iran lúc 12 giờ, trước khi khép lại giai đoạn đầu bằng trận đấu với Guyana lúc 18 giờ 45.

Sau vòng đấu này, thành tích các đội sẽ được dùng để phân nhóm trình độ từ Tier A đến Tier F. Các đội tiếp tục thi đấu thêm 4-5 trận ở giai đoạn phân hạng, thay vì bị loại sớm như thể thức knock-out truyền thống.

Theo thiết kế của FIFA, mỗi đội được bảo đảm thi đấu tối thiểu 9 trận. Đây là cơ hội quý giá để các cầu thủ U15 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, thử sức trước nhiều đối thủ quốc tế và nâng cao khả năng thích nghi với cường độ thi đấu cao.

Việc duy trì thể lực, phục hồi giữa các trận và điều chỉnh chiến thuật hợp lý sẽ là những yếu tố quan trọng trong lịch trình dày đặc sắp tới.

Các trận đấu tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 được phát trực tiếp miễn phí trên nền tảng FIFA+ thông qua DAZN trên toàn thế giới

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