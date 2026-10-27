Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại VCK Asian Cup 2027

Để cạnh tranh tấm vé đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ hoàn thiện lối chơi đến nâng cao khả năng ứng phó trước những đối thủ có phong cách khác nhau.

Những thử thách lớn

Theo lịch thi đấu được công bố, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp UAE lúc 20 giờ 30 phút ngày 11/1/2027, Hàn Quốc lúc 17 giờ 30 phút ngày 15/1/2027 và Yemen lúc 20 giờ 30 phút ngày 20/1/2027.

Hoàng Đức và đồng đội gặp thử thách cực lớn mang tên Hàn Quốc tại VCK Asian Cup 2027. Ảnh: Phạm Đình.

Đây là lịch thi đấu tại VCK Asian Cup 2027, không phải lịch của giải giao hữu trên sân Thiên Trường.

Trong ba đối thủ, Hàn Quốc được đánh giá là thách thức lớn nhất. Đội bóng xứ kim chi sở hữu nền tảng kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội.

Với nhiều cầu thủ từng thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu, Hàn Quốc có khả năng gây sức ép liên tục, đồng thời chuyển trạng thái nhanh.

Đội tuyển Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống và tận dụng tốt những cơ hội phản công.

UAE cũng là đối thủ đáng gờm. Đội bóng Tây Á có nền tảng thể lực tốt, khả năng tổ chức tấn công đa dạng và nhiều cầu thủ chất lượng.

Việc UAE vừa thể hiện phong độ tích cực tại Cúp vùng Vịnh cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép chủ quan, đặc biệt trong trận ra quân mang ý nghĩa quan trọng về tâm lý và điểm số.

Trong khi đó, Yemen được xem là đối thủ có khả năng cạnh tranh trực tiếp hơn với Việt Nam. Tuy nhiên, lối chơi giàu thể lực và quyết tâm của đội bóng này vẫn có thể tạo ra nhiều khó khăn.

Đây có thể là trận đấu mang tính quyết định đối với cơ hội giành vé vào vòng 16 đội của tuyển Việt Nam.

Thiên Trường là bước chạy đà quan trọng

Trước Asian Cup 2027, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức giải giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days tháng 11 trên sân Thiên Trường, với sự góp mặt của Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11, trước khi chạm trán Kyrgyzstan ngày 15/11.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có giải đấu chạy đà quan trọng tại Thiên Trường trước thềm VCK Asian Cup 2027. Ảnh: Phạm Đình.

Đây là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm phương án chiến thuật và đánh giá phong độ các tuyển thủ.

Trước những đối thủ có trình độ, thể hình và cách chơi khác nhau, đội tuyển cần cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa, tổ chức phòng ngự và hiệu quả dứt điểm.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cần xây dựng chiều sâu đội hình, tránh phụ thuộc vào một vài cá nhân. Quá trình chuẩn bị cũng phải tính đến thể lực, khả năng hồi phục và sự ổn định tâm lý.

Asian Cup 2027 là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế tại châu lục.

Lịch thi đấu Việt Nam Asian Cup 2027. Ảnh: Báo Công lý.

Một đợt chuẩn bị hiệu quả từ Thiên Trường sẽ tạo nền tảng quan trọng để đội tuyển hướng tới mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng và giành quyền đi tiếp.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại VCK Asian Cup 2027

20 giờ 30 phút, 11/1/2027: Việt Nam - UAE

17 giờ 30 phút, 15/1/2027: Việt Nam - Hàn Quốc

20 giờ 30 phút, 20/1/2027: Việt Nam - Yemen