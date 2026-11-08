Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026

Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, được tổ chức từ ngày 11 đến 17/11 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình), nơi đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng hai đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc).

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, nằm trong kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở đợt FIFA Days tháng 11.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại Casper Cup 2026

Đáng chú ý, việc VCK Asian Cup 2027 được điều chỉnh sang thời gian từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028 giúp ban huấn luyện có thêm thời gian xây dựng lực lượng và hoàn thiện chiến thuật.

Casper Cup 2026 là cơ hội để tuyển Việt Nam kết hợp những trụ cột giàu kinh nghiệm với các gương mặt mới, đồng thời kiểm nghiệm khả năng hòa nhập của cầu thủ trẻ.

Theo thể thức, ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tuyển Việt Nam ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11/11. Hai ngày sau, Kyrgyzstan đối đầu Đài Loan, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik chạm trán Kyrgyzstan ngày 15/11.

Đây được xem là dịp quan trọng để tuyển Việt Nam đánh giá lực lượng, hướng tới những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.