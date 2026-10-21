Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 mới nhất

Theo lịch thi đấu được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố ngày 21/10, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu cả ba trận vòng bảng Asian Cup 2027 vào khung giờ đẹp, giúp người hâm mộ trong nước thuận tiện theo dõi.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khăn, đòi hỏi tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ở trận ra quân, tuyển Việt Nam gặp UAE lúc 20h30 ngày 11/1/2027 tại Riyadh. Tiếp đó, đội tuyển chạm trán Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 15/1, trước khi gặp Yemen lúc 20h30 ngày 20/1 tại Jeddah.

Asian Cup 2027 quy tụ 24 đội, chia thành 6 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 1/8.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại VCK Asian Cup 2027(giờ Việt Nam):