Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA Days tháng 11/2026

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Giải giao hữu quốc tế 2026 có sự góp mặt của ba đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đội tuyển Việt Nam ra quân ngày 11/11, chạm trán Đài Bắc Trung Hoa. Hai ngày sau, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại giải đấu bằng cuộc so tài với đại diện Trung Á vào ngày 15/11.

Lịch thi đấu FIFA Days tháng 11/2026 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Việc tổ chức giải giao hữu trong khuôn khổ FIFA Days giúp các đội có thêm cơ hội thi đấu quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá phong độ và khả năng phối hợp của các cầu thủ. Dự kiến kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi V.League 2026/27 hoàn thành bảy vòng đấu đầu tiên.

Quãng thời gian này giúp ban huấn luyện theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ tại giải quốc nội, từ đó lựa chọn những nhân tố phù hợp cho đợt tập trung. Hai trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan cũng là dịp để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm phương án chiến thuật, kiểm tra sự kết nối giữa các tuyến và hoàn thiện đội hình.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội rà soát lực lượng trước thềm Asian Cup 2027. Ảnh: VFF

Các trận giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 11 là những bước chuẩn bị cần thiết nhằm nâng cao tính ổn định của đội tuyển trước các nhiệm vụ quốc tế sắp tới. Với lịch thi đấu được bố trí trong năm ngày, Giải giao hữu quốc tế 2026 được kỳ vọng mang lại những đánh giá thực tế về lực lượng, giúp tuyển Việt Nam có thêm cơ sở chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.