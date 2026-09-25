Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24.9 đến 5.10, quy tụ 11 đội tuyển Đông Nam Á cùng 3 khách mời gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh. Giải được chia thành hai hạng đấu, gồm Premier Division dành cho 8 đội mạnh nhất và Challenge Division với 6 đội còn lại.

Đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu

Ở Premier Division, 8 đội được chia thành hai bảng. Việt Nam nằm tại bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Bangladesh và Singapore. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26.9, Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10. Đây là ba trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik kiểm chứng sức mạnh sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, Challenge Division có sự góp mặt của 6 đội, được chia thành hai bảng và tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo kế hoạch, đội vô địch Premier Division nhận 1 triệu USD tiền thưởng, còn nhà vô địch Challenge Division nhận 300.000 USD.

Với đội tuyển Việt Nam, mục tiêu không chỉ nằm ở việc duy trì vị thế sau thành công tại ASEAN Cup mà còn là nâng cao chất lượng thi đấu.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung từng giúp đội tuyển đăng quang, đồng thời bổ sung một số nhân tố mới nhằm tăng chiều sâu.

Quỹ thời gian chuẩn bị ngắn là thách thức đáng kể. Vì vậy, khả năng duy trì sự ổn định, tận dụng tốt các cơ hội và phát huy hiệu quả những phương án nhân sự mới sẽ có ý nghĩa quan trọng cho đội tuyển trong hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.