Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Nguồn: VFF)

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức, với sự tham dự của các đội tuyển theo hình thức mới.

Theo Điều lệ, giải đấu nằm trong khung FIFA Days từ ngày 21/9-6/10, đồng thời các trận đấu được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển nam với tư cách các trận giao hữu quốc tế diễn ra trong thời gian thuộc lịch thi đấu quốc tế chính thức.

Theo thể thức được FIFA quy định, FIFA ASEAN Cup 2026 gồm hai hạng đấu: Division 1 - FIFA ASEAN Cup Premier Division và Division 2 - FIFA ASEAN Cup Challenge Division.

Theo thông báo chính thức của FIFA, Division 1 - bảng B quy tụ 4 đội tuyển, gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore.

Các trận đấu của đội Việt Nam tại vòng bảng được ấn định như sau:

Trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 26/9, gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ba ngày sau, đội tuyển tiếp tục cuộc đua tại bảng B bằng màn đối đầu với Thái Lan, trước khi di chuyển tới Jakarta để gặp Pakistan vào ngày 2/10.

Theo lịch thi đấu tổng thể, các trận đấu vòng bảng Division 1 diễn ra từ ngày 25/9-3/10. Trận chung kết Division 1 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 5/10 tại sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta, trong khi trận tranh hạng Ba diễn ra lúc 16h cùng ngày.

Nếu trận chung kết kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ gồm hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Trong trường hợp vẫn bất phân thắng bại, kết quả sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu.

Với việc được tổ chức trong khung lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thi đấu với những đối thủ có chất lượng, đồng thời hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B và giành quyền vào trận chung kết Division 1.

Với quỹ thời gian chuẩn bị khá ngắn, việc duy trì phần lớn bộ khung đã thi đấu cùng nhau tại ASEAN Championship giúp đội tuyển có sự ổn định về nhân sự và cách vận hành.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu với các đối thủ mạnh trong khu vực và hướng tới những mục tiêu mới sau thành công tại ASEAN Championship 2026.

Theo kế hoạch, hôm nay (22/9) đội tuyển Việt Nam hội quân và di chuyển sang Indonesia vào sáng 23/9.