Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại tứ kết ASIAD 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau ba trận vòng bảng, đội thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2, thua Nhật Bản 0-8 và hòa Thái Lan 1-1.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) tái đấu Trung Quốc chỉ sau nửa tháng. Ảnh: VFF

Kết quả này cho thấy đội tuyển vẫn gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu những đối thủ có chất lượng và tốc độ cao.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển nữ Trung Quốc bất bại tại vòng bảng với hai chiến thắng cùng tỉ số 5-1 trước Hồng Kông (Trung Quốc) và Philippines, bên cạnh trận hòa Uzbekistan 1-1.

Khả năng tổ chức tấn công, thể lực và chiều sâu đội hình giúp Trung Quốc được xem là ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua huy chương.

Hai đội từng gặp nhau trong trận giao hữu tại Trung Quốc trước ASIAD 2026, khi Việt Nam nhận thất bại 0-3. Kết quả này cùng màn trình diễn của Trung Quốc tại vòng bảng cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hai đội.

HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận trình độ đối thủ tốt hơn và cho biết Ban huấn luyện sẽ xây dựng phương án phù hợp, nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Trước đối thủ mạnh, sự kỷ luật trong phòng ngự sẽ là yêu cầu hàng đầu. Đội tuyển nữ Việt Nam cần hạn chế tối đa sai sót, đồng thời chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt những cơ hội có được. Các tình huống cố định cũng có thể trở thành phương án tạo đột biến.

Thử thách rất lớn đang chờ “Những cô gái kim cương”, nhưng một trận đấu loại trực tiếp luôn mở ra cơ hội cho những bất ngờ.