Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 19/9 tại Asian Games 2026

Cụ thể, lúc 11 giờ, đội teqball đôi nam nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại Nagoya City Higashi Sports Center trong khuôn khổ vòng loại. Sau đó, lúc 12 giờ, đội bóng ném nữ Việt Nam đối đầu Nhật Bản tại Kasugai City Gymnasium, cũng thuộc vòng loại.

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