Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 19/9 tại Asian Games 2026
Theo chương trình thi đấu ngày 19/9 tại Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 2 nội dung gồm bóng ném nữ và teqball đôi nam nữ.
Cụ thể, lúc 11 giờ, đội teqball đôi nam nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại Nagoya City Higashi Sports Center trong khuôn khổ vòng loại. Sau đó, lúc 12 giờ, đội bóng ném nữ Việt Nam đối đầu Nhật Bản tại Kasugai City Gymnasium, cũng thuộc vòng loại.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lich-thi-dau-cua-doan-the-thao-viet-nam-ngay-199-tai-asian-games-2026-post989573.html