Lịch thi đấu Champions League: PSG đại chiến Barcelona, Liverpool tiếp Villarreal

Paris Saint-Germain tiếp đón Barcelona. (Ảnh: PSG)

Trận cầu đáng chú ý nhất diễn ra lúc 2 giờ ngày 21/10, khi Paris Saint-Germain tiếp Barcelona. Hai đội đều toàn thắng sau hai lượt đầu: PSG lần lượt vượt qua Slovan Bratislava 6-1 và Manchester City 4-2, trong khi Barcelona thắng Feyenoord 5-1 rồi đánh bại Galatasaray 4-1.

Theo thống kê, PSG đang bất bại 12 trận liên tiếp tại Champions League. Cuộc so tài tại Paris cũng có nhiều "điểm chạm" đáng chú ý khi huấn luyện viên Luis Enrique từng dẫn dắt Barcelona, còn Ousmane Dembélé có sáu mùa giải khoác áo đội bóng xứ Catalonia.

Trong khi đó, cái tên đáng chú ý Lamine Yamal đã trực tiếp tham gia vào năm bàn thắng của Barcelona chỉ sau hai lượt trận mùa này.

Cùng khung giờ, Liverpool tiếp Villarreal với mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng. Đội bóng Anh đã thắng Atletico Madrid 2-1 và LASK 6-3 ở hai trận trước. Theo thống kê, Liverpool thắng 15 trong 16 trận sân nhà gần nhất tại vòng bảng hoặc giai đoạn phân hạng Champions League, trong khi Villarreal chưa từng thắng một đại diện Anh tại giải đấu này.

Manchester City trở về sân nhà tiếp AEK Athens sau thất bại 2-4 trước PSG ở lượt trước. Erling Haaland tiếp tục là tâm điểm khi đã có 61 bàn sau 60 trận Champions League, trở thành cầu thủ trẻ nhất và nhanh nhất lịch sử giải đấu cán mốc 60 bàn.

Ở các trận đấu khác, Atletico Madrid làm khách trước Stuttgart; Napoli tiếp Bodo/Glimt; Roma gặp Slovan Bratislava; Porto đối đầu PSV Eindhoven. Borussia Dortmund thi đấu sớm trên sân Sabah, sau khi bất ngờ thua Bodo/Glimt ở lượt trận thứ hai.