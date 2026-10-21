Lịch thi đấu Champions League: Bayern đại chiến Arsenal, MU làm khách Como

Arsenal làm khách trước Bayern Munich. (Ảnh: Arsenal)

Trận đấu được chờ đợi nhất diễn ra lúc 2 giờ ngày 22/10 tại sân vận động Allianz. Bayern từng thắng 8 trong 15 lần đối đầu Arsenal tại Champions League, trong khi đội bóng Anh có 4 chiến thắng. Harry Kane tiếp tục là cái tên đáng chú ý khi đã ghi 15 bàn trong 22 lần gặp Arsenal trên mọi đấu trường, đồng thời lập công ở 9 trận Champions League liên tiếp.

Bayern cũng đang sở hữu chuỗi 39 trận bất bại trên sân nhà ở vòng bảng hoặc giai đoạn phân hạng Champions League. Tuy nhiên, Arsenal bước vào trận đấu với phong độ rất cao tại đấu trường châu Âu, khi đã thắng 14 trận liên tiếp ở giai đoạn phân hạng, trong đó có 7 chiến thắng trên sân khách.

Manchester United thi đấu sớm hơn, lúc 23 giờ 45 phút ngày 21/10, trên sân Como. MU chỉ thua 2 trong 16 trận gần nhất tại cúp châu Âu trước các đại diện Italia, nhưng thành tích sân khách tại Champions League lại không tốt khi chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất. Trong khi đó, Tasos Douvikas và Assane Diao đều đã ghi bàn ở cả hai trận Champions League của Como mùa này.

Cùng khung 2 giờ, Real Madrid tiếp RB Leipzig tại Santiago Bernabéu. Hai đội từng gặp nhau bốn lần tại Champions League, với Real Madrid thắng hai, hòa một và thua một. Đại diện Tây Ban Nha đã ghi bàn trong 44 trận sân nhà liên tiếp tại Champions League, trong khi Leipzig thua cả sáu chuyến làm khách gần nhất ở vòng bảng hoặc giai đoạn phân hạng.

Inter Milan tiếp Shakhtar Donetsk trong bối cảnh đội bóng Italy đã thua bốn trận Champions League liên tiếp. Aston Villa gặp Viking với chuỗi 11 chiến thắng sân nhà liên tiếp tại cúp châu Âu, còn Real Betis đối đầu Feyenoord và Sporting CP tiếp LASK.