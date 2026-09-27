Lịch thi đấu, BXH FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam bám sát Thái Lan

Sau ba ngày tranh tài, cuộc đua tại FIFA ASEAN Cup 2026 bắt đầu hình thành những nhóm cạnh tranh rõ rệt. Việt Nam và Thái Lan cùng giành trọn ba điểm ở bảng B Division 1, trong khi Malaysia và Indonesia tạo thế song mã ở bảng A. Division 2 cũng chứng kiến Lào và Myanmar chiếm lợi thế sau lượt trận mở màn.

Hình minh họa

Điểm đáng chú ý nhất với người hâm mộ Việt Nam là trận thắng Philippines 1-0 tối 26/9. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có khởi đầu thuận lợi trước khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Lan ngày 29/9.

BXH bảng B: Việt Nam bám sát Thái Lan

Ở trận đấu sớm ngày 26/9, Thái Lan thắng Pakistan 4-0 nhờ cú đúp của Teerasak Poeiphimai, bàn thắng của Jude Soonsup-Bell cùng một tình huống phản lưới nhà. Kết quả này giúp Thái Lan có hiệu số +4. Việt Nam sau đó vượt qua Philippines 1-0 và cũng sở hữu 3 điểm, nhưng đứng thứ hai do hiệu số +1.

Cục diện này khiến trận Thái Lan - Việt Nam lúc 19h30 ngày 29/9 trở thành tâm điểm của bảng B. Đội giành chiến thắng sẽ tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vị trí đầu bảng trước lượt trận cuối. Lịch chính thức xác nhận Philippines gặp Pakistan lúc 16h00 cùng ngày, trước khi Việt Nam và Thái Lan đối đầu vào buổi tối.

Việt Nam còn gặp Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10, trong khi Thái Lan đối đầu Philippines cùng giờ. Việc hai trận cuối bảng B diễn ra đồng thời khiến hiệu số bàn thắng bại vẫn có thể trở thành yếu tố quan trọng nếu hai đội dẫn đầu tiếp tục có cùng điểm số.

BXH bảng A: Malaysia đứng trên Indonesia nhờ hiệu số

Bảng A Division 1 cũng hình thành thế cạnh tranh tương tự. Malaysia thắng Bangladesh 3-0 ở lượt đầu, trong khi chủ nhà Indonesia đánh bại Singapore 2-0. Hai đội cùng có ba điểm, nhưng Malaysia tạm dẫn đầu nhờ hiệu số +3 so với +2 của Indonesia.

Lượt thứ hai bảng A diễn ra ngày 28/9. Singapore gặp Bangladesh lúc 16h00, còn Malaysia đối đầu Indonesia lúc 19h30 tại Gelora Bung Karno. Đây cũng là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội đang nắm hai vị trí đầu bảng.

Nếu một trong hai đội giành chiến thắng, cục diện cuộc đua vào chung kết có thể trở nên rõ ràng trước lượt cuối ngày 1/10. Indonesia khi đó gặp Bangladesh, trong khi Malaysia đối đầu Singapore.

BXH Division 2: Lào và Myanmar đang nắm lợi thế

Division 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc) với sáu đội chia thành hai bảng. Sau lượt trận đầu, Lào dẫn đầu bảng A nhờ chiến thắng 3-1 trước Brunei.

Division 2 - Bảng A

Myanmar cũng khởi đầu bằng ba điểm sau chiến thắng 2-0 trước Timor Leste và tạm dẫn đầu bảng B Division 2.

Division 2 - Bảng B

Division 2 chỉ có ba đội mỗi bảng nên từng trận đấu đều mang tính quyết định cao. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ gặp nhau ở chung kết ngày 3/10.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Ngày 27/9, giải trở lại với hai trận Division 2 tại Kai Tak Stadium. FIFA công bố giờ thi đấu theo giờ Hong Kong, nhanh hơn Việt Nam một giờ, vì vậy Hong Kong - Lào diễn ra lúc 14h00 giờ Việt Nam và Campuchia - Myanmar lúc 17h00.

Các trận tại Indonesia sử dụng cùng múi giờ với Việt Nam nên không cần quy đổi. Riêng lịch ở Hong Kong đã được chuyển sang giờ Việt Nam trong bảng trên.

Việt Nam - Thái Lan có thể định hình bảng B

Sau lượt đầu, Việt Nam đã đạt mục tiêu quan trọng là có ba điểm và giữ sạch lưới. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 khiến hiệu số của đội tuyển thấp hơn Thái Lan ba bàn, nên vị trí đầu bảng vẫn thuộc về đối thủ.

Điều này khiến cuộc gặp ngày 29/9 có ý nghĩa lớn hơn một trận đấu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ. Với thể thức vòng bảng chỉ đá một lượt, mỗi đội có ba trận và đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào chung kết, chiến thắng trong màn đối đầu trực tiếp sẽ tạo ưu thế rất lớn cho chặng còn lại.

Ở chiều ngược lại, một kết quả hòa cũng chưa khép lại cuộc đua. Khi ấy, Thái Lan vẫn giữ lợi thế về hiệu số trước lượt cuối, còn Việt Nam sẽ phải hướng đến một chiến thắng đủ tốt trước Pakistan và chờ kết quả trận Thái Lan - Philippines.

Vì vậy, trước khi tính đến những kịch bản phức tạp, nhiệm vụ gần nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn là chuẩn bị cho trận đấu lúc 19h30 ngày 29/9 tại Si Jalak Harupat Stadium. Đây đang là trận đấu đáng chờ đợi nhất của vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 đối với người hâm mộ Việt Nam.

Lịch vòng cuối và các trận tranh thứ hạng

Division 1 kết thúc vòng bảng ngày 2/10. Hai đội đứng đầu bảng A và B gặp nhau trong trận chung kết lúc 20h00 ngày 5/10 tại Gelora Bung Karno, Jakarta. Hai đội nhì bảng đá trận tranh hạng ba lúc 16h00 cùng ngày.

Division 2 hoàn thành vòng bảng ngày 30/9 và tổ chức chung kết vào lúc 18h00 giờ Hong Kong ngày 3/10, tương đương 17h00 giờ Việt Nam.

Với cục diện hiện tại, FIFA ASEAN Cup 2026 đang bước vào giai đoạn mà các cuộc đối đầu trực tiếp sẽ quyết định rất nhiều. Malaysia - Indonesia ngày 28/9 và đặc biệt Thái Lan - Việt Nam ngày 29/9 là hai trận có khả năng làm thay đổi đáng kể trật tự của Division 1.