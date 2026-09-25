Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay (25/9): U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam cùng tranh vé bán kết ASIAD 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam ra sân trước, chạm trán đội tuyển nữ Trung Quốc lúc 13 giờ. Đây được dự báo là thử thách lớn đối với các cầu thủ Việt Nam khi đối thủ được đánh giá cao hơn.

3 trận tứ kết bóng đá nữ còn lại diễn ra cùng ngày gồm: CHDCND Triều Tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 13 giờ; Nhật Bản gặp Philippines và Hàn Quốc đối đầu Uzbekistan lúc 17 giờ 30 phút.

Ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc lúc 17 giờ 30 phút. Đội bóng xứ Kim chi là một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm Huy chương Vàng và sở hữu lực lượng đáng chú ý.

Theo quy định của ASIAD 2026, mỗi đội được sử dụng ba cầu thủ trên 23 tuổi. U23 Hàn Quốc đăng ký Eom Ji Sung, Lee Gi Hyuk và Yang Hyun Jun. Trong đó, Eom Ji Sung đang khoác áo Swansea, đã ghi ba bàn tại giải và giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đội.

Ngoài ba cầu thủ quá tuổi, U23 Hàn Quốc còn có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Lee Hyun Ju, Kim Myung Jun, Yang Min Hyeok, Kim Ji Soo và Bae Jun Ho. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc đua giành quyền vào bán kết.

Hai trận có sự góp mặt của đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên VTV6.

Cũng trong ngày 25/9, vòng 2 Giải hạng Nhất quốc gia 2026/2027 khởi tranh với trận Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đại học Văn Hiến lúc 17 giờ.