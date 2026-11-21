Nam Định có cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu khi tiếp Hải Phòng. Nếu giành chiến thắng, đội bóng thành Nam sẽ tạm nới cách biệt với CLB CAHN lên 5 điểm trong bối cảnh nhà đương kim vô địch nghỉ thi đấu ở vòng này.

Đồng Nai bước vào trận gặp Hà Nội FC sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Ở vòng 8 giải hạng Nhất, Lâm Đồng gặp Sài Gòn FC lúc 15:30; Phú Thọ tiếp Long An và CLB TP.HCM gặp Huế cùng lúc 18:00.

V.League 1 – vòng 8

Giải hạng Nhất – vòng 8

Ngoại hạng Anh – vòng 11

Vô địch quốc gia Tây Ban Nha – vòng 13

Vô địch quốc gia Đức – vòng 10

Vô địch quốc gia Italia – vòng 12

Vô địch quốc gia Pháp – vòng 11

Vô địch quốc gia Hà Lan – vòng 13