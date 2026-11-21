Lịch thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế hôm nay 21/11: Nam Định gặp Hải Phòng
Vòng 8 V.League có hai trận đấu lúc 18:00, trong đó Nam Định tiếp Hải Phòng trên sân Thiên Trường, còn Đồng Nai đối đầu Hà Nội FC. Giải hạng Nhất cũng diễn ra ba trận; ở các giải quốc tế, Man City gặp Fulham lúc 19:30.
Nam Định có cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu khi tiếp Hải Phòng. Nếu giành chiến thắng, đội bóng thành Nam sẽ tạm nới cách biệt với CLB CAHN lên 5 điểm trong bối cảnh nhà đương kim vô địch nghỉ thi đấu ở vòng này.
Đồng Nai bước vào trận gặp Hà Nội FC sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Ở vòng 8 giải hạng Nhất, Lâm Đồng gặp Sài Gòn FC lúc 15:30; Phú Thọ tiếp Long An và CLB TP.HCM gặp Huế cùng lúc 18:00.
V.League 1 – vòng 8
Giải hạng Nhất – vòng 8
Ngoại hạng Anh – vòng 11
Vô địch quốc gia Tây Ban Nha – vòng 13
Vô địch quốc gia Đức – vòng 10
Vô địch quốc gia Italia – vòng 12
Vô địch quốc gia Pháp – vòng 11
Vô địch quốc gia Hà Lan – vòng 13
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lich-thi-dau-bong-da-trong-nuoc-va-quoc-te-hom-nay-2111-nam-dinh-gap-hai-phong-post915060.html