Thể thao

Lịch thi đấu bóng đá trong nước, quốc tế ngày 7/10

Hôm nay 7/10 và sáng mai 8/10 sẽ diễn ra nhiều trận đấu bóng đá trong nước, quốc tế hấp dẫn. Tâm điểm là các trận đấu tại Cúp Nhật Bản, VĐQG Phần Lan, VĐQG Brazil. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của từng giải đấu.

Báo Lào Cai
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Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

19h00 ngày 7/10: Bảng A - Buriram United vs Borneo FC (FPT Play)

19h00 ngày 7/10: Bảng A - Ratchaburi FC vs CA TP.HCM (FPT Play)

20h00 ngày 7/10: Bảng A - Kuching City vs Tampines Rovers FC (FPT Play)

Lịch thi đấu Cúp FA

01h45 ngày 8/10: Atherton Collieries vs Trafford

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

23h00 ngày 7/10: IF Gnistan vs FC Inter Turku

Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản

16h00 ngày 7/10: Urawa Red Diamonds vs Omiya Ardija

16h30 ngày 7/10: Avispa Fukuoka vs Yokohama FC

16h30 ngày 7/10: Cerezo Osaka vs Kagoshima United

16h30 ngày 7/10: Sanfrecce Hiroshima vs Iwaki FC

17h00 ngày 7/10: FC Tokyo vs Shonan Bellmare

17h00 ngày 7/10: Fagiano Okayama FC vs JEF United Chiba

17h00 ngày 7/10: Gainare Tottori vs Tokyo Verdy

17h00 ngày 7/10: Kawasaki Frontale vs Tegevajaro Miyazaki

17h00 ngày 7/10: Shimizu S-Pulse vs V-Varen Nagasaki

17h00 ngày 7/10: Yokohama F.Marinos vs Kyoto Sangyo University

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

05h30 ngày 8/10: Internacional vs Corinthians

05h30 ngày 8/10: RB Bragantino vs Mirassol

05h30 ngày 8/10: Remo vs Gremio

06h00 ngày 8/10: Vitoria vs Chapecoense AF

06h30 ngày 8/10: Botafogo FR vs Vasco da Gama

07h30 ngày 8/10: Cruzeiro vs Sao Paulo.

Ngân Hà

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lich-thi-dau-bong-da-trong-nuoc-quoc-te-ngay-710-post911283.html