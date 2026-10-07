Lịch thi đấu bóng đá trong nước, quốc tế ngày 7/10

Cristiano Ronaldo từng tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng quyết định này có thể chưa phải dấu chấm hết cho hành trình quốc tế của siêu sao 41 tuổi. Những tín hiệu mới đang mở ra khả năng CR7 trở lại vào năm 2027, khi anh vẫn hướng tới một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp.