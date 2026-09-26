Lịch thi đấu bóng đá trong nước, quốc tế hôm nay (26/9)
Hôm nay (26/9) và ngày mai (27/9) sẽ diễn ra nhiều trận đấu bóng đá trong nước, quốc tế hấp dẫn. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của từng giải đấu.
15h00 ngày 26/9: Bảng B - Pakistan vs Thái Lan
18h30 ngày 26/9: Bảng B - Việt Nam vs Philippines
Lịch thi đấu UEFA Nations League
20h00 ngày 26/9: League B: Group 1 - Slovenia vs Scotland
23h00 ngày 26/9: League C: Group 1 - San Marino vs Phần Lan
23h00 ngày 26/9: League C: Group 3 - Quần đảo Faroe vs Kazakhstan
23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Bulgaria vs Luxembourg
23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Iceland vs Estonia
01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - CH Czech vs Croatia
01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - Anh vs Tây Ban Nha
01h45 ngày 27/9: League B: Group 1 - Bắc Macedonia vs Thụy Sỹ
01h45 ngày 27/9: League C: Group 1 - Albania vs Belarus
01h45 ngày 27/9: League C: Group 3 - Slovakia vs Moldova
Lịch thi đấu U21 EURO
22h00 ngày 26/9: Bảng F - Georgia U21 vs Greece U21
22h00 ngày 26/9: Bảng H - Croatia U21 vs Hungary U21
23h00 ngày 26/9: Bảng F - Latvia U21 vs Đức U21
23h00 ngày 26/9: Bảng H - Ukraine U21 vs Thổ Nhĩ Kỳ U21
00h00 ngày 27/9: Bảng F - Malta U21 vs Bắc Ireland U21
Lịch thi đấu Gulf Cup
22h00 ngày 26/9: Bảng A - Kuwait vs Iraq
01h00 ngày 27/9: Bảng A - Oman vs Saudi Arabia.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lich-thi-dau-bong-da-trong-nuoc-quoc-te-hom-nay-269-post910397.html