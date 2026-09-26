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Lịch thi đấu bóng đá trong nước, quốc tế hôm nay (26/9)

Hôm nay (26/9) và ngày mai (27/9) sẽ diễn ra nhiều trận đấu bóng đá trong nước, quốc tế hấp dẫn. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của từng giải đấu.

Báo Lào Cai
4 liên quanGốc

15h00 ngày 26/9: Bảng B - Pakistan vs Thái Lan

18h30 ngày 26/9: Bảng B - Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu UEFA Nations League

20h00 ngày 26/9: League B: Group 1 - Slovenia vs Scotland

23h00 ngày 26/9: League C: Group 1 - San Marino vs Phần Lan

23h00 ngày 26/9: League C: Group 3 - Quần đảo Faroe vs Kazakhstan

23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Bulgaria vs Luxembourg

23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Iceland vs Estonia

01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - CH Czech vs Croatia

01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - Anh vs Tây Ban Nha

01h45 ngày 27/9: League B: Group 1 - Bắc Macedonia vs Thụy Sỹ

01h45 ngày 27/9: League C: Group 1 - Albania vs Belarus

01h45 ngày 27/9: League C: Group 3 - Slovakia vs Moldova

Lịch thi đấu U21 EURO

22h00 ngày 26/9: Bảng F - Georgia U21 vs Greece U21

22h00 ngày 26/9: Bảng H - Croatia U21 vs Hungary U21

23h00 ngày 26/9: Bảng F - Latvia U21 vs Đức U21

23h00 ngày 26/9: Bảng H - Ukraine U21 vs Thổ Nhĩ Kỳ U21

00h00 ngày 27/9: Bảng F - Malta U21 vs Bắc Ireland U21

Lịch thi đấu Gulf Cup

22h00 ngày 26/9: Bảng A - Kuwait vs Iraq

01h00 ngày 27/9: Bảng A - Oman vs Saudi Arabia.

Ngân Hà

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lich-thi-dau-bong-da-trong-nuoc-quoc-te-hom-nay-269-post910397.html