Lịch thi đấu bóng đá trong nước, quốc tế hôm nay (26/9)

Dù chỉ mới xuất hiện trên bản đồ thể thao thành tích cao của xứ Thanh trong một thời gian ngắn, đội tuyển Kun Khmer đã nhanh chóng khẳng định vị thế bằng chuỗi thành tích ấn tượng. Đây thực sự là một “cơn gió lạ” đầy sức sống, mang đến những niềm hy vọng mới cho nền thể thao tỉnh nhà.