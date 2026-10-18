Lịch thi đấu bóng đá nữ VĐQG hôm nay: TP.HCM I nhận cúp vô địch

Với khoảng cách hơn 7 điểm so với đội xếp thứ hai trong khi mùa giải chỉ còn hai vòng, TP.HCM I đã chính thức giành ngôi vô địch sớm 2 lượt đấu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự ổn định và bản lĩnh của đội bóng thành phố mang tên Bác trong suốt mùa giải.

CLB nữ TP.HCM I đã vô địch sớm 2 vòng đấu

Danh hiệu năm nay đánh dấu lần thứ 15 TP.HCM I vô địch quốc gia, đồng thời là lần thứ 8 liên tiếp đăng quang, thiết lập cột mốc đáng chú ý trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam.

Do đã chắc chắn lên ngôi, trận gặp Thái Nguyên T&T không còn ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, đội khách vẫn có động lực giành điểm để cạnh tranh vị trí thứ hai.

Thái Nguyên T&T hiện có 21 điểm, trong khi Hà Nội đứng thứ hai với 23 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận. Vì vậy, kết quả cuộc đối đầu với nhà vô địch có thể tác động đáng kể đến cuộc đua ở nhóm đầu.

Ở trận đấu khác, Than KSVN tiếp đón Hà Nội II trên sân Cửa Ông (Quảng Ninh). Đây là cơ hội để hai đội cải thiện thứ hạng và hướng đến kết quả tích cực trong giai đoạn cuối mùa giải.

Trong khi đó, tại sân Thành Long (TP.HCM), TP.HCM II chạm trán Phong Phú Hà Nam. Cả hai sẽ nỗ lực thể hiện khả năng và tìm kiếm điểm số trước khi giải đấu khép lại.

Vòng áp chót không còn căng thẳng ở cuộc đua vô địch, nhưng vẫn đáng chờ đợi với những diễn biến trong cuộc cạnh tranh các vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu vòng 13 ngày 18.10:

16h00: TP.HCM I - Thái Nguyên T&T (sân Ngãi Giao, TP.HCM)

16h00: Than KSVN - Hà Nội II (sân Cửa Ông, Quảng Ninh)

18h00: TP.HCM II - Phong Phú Hà Nam (sân Thành Long, TP.HCM)