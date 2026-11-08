Lịch thi đấu bóng đá ngày 8/11: Liverpool, MU ra sân; Barcelona đại chiến Atletico Madrid

Barcelona đại chiến Atletico Madrid. (Ảnh: Barcelona FC)

Tại vòng 10 Ngoại hạng Anh, Liverpool sẽ làm khách trên sân Crystal Palace lúc 21 giờ ngày 8/11 (giờ Việt Nam). Đây là chuyến đi được dự báo không dễ dàng đối với đội bóng vùng Merseyside, nhất là khi họ vừa trải qua thất bại trước Fenerbahce tại Champions League.

Cùng thời điểm, Chelsea hành quân đến sân Sunderland, Brighton tiếp Brentford và Ipswich Town đối đầu Bournemouth. Đến 23 giờ 30 phút, Manchester United sẽ tiếp đón Aston Villa tại Old Trafford trong trận đấu đáng chú ý còn lại của vòng đấu.

Tại La Liga, cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Barcelona lúc 3 giờ ngày 9/11 được xem là tâm điểm. Kết quả trận đấu có thể tạo ra những biến động đáng kể trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Trước đó, Real Sociedad gặp Rayo Vallecano, còn Villarreal tiếp đón Getafe.

Serie A cũng chứng kiến nhiều trận đấu đáng chú ý. Napoli tiếp Lazio lúc 18 giờ 30 phút ngày 8/11, AC Milan làm khách trên sân Genoa lúc 21 giờ. Sang rạng sáng 9/11, Inter Milan tiếp Como, trong khi Juventus hành quân đến sân Fiorentina.

Tại Bundesliga, Bayer Leverkusen làm khách trước Cologne, còn Ligue 1 có cuộc đối đầu giữa Lens và Marseille.